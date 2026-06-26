Yanarak ölen 3 engelli kardeş toprağa verildi! 'Gözlerinin önünde feryatlarını duyarak kaybetti'

Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden engelli kardeşler Mustafa, Esra ve Muhammet Ali Saltalı, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verildi.

Kahramanmaraş’ın Boğaziçi Mahallesi’ndeki bir sitede, 12 katlı binanın 1’inci katında bulunan Saltalı ailesinin evinde dün öğle saatlerinde yangın meydana geldi.

Yangında, engelli kardeşler Muhammet Ali (32), Mustafa (46) ve Esra Saltalı (45) hayatını kaybederken, Abdulgani Saltalı yaralandı.

Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cenazeleri aileye teslim edildi. Abdülhamid Han Camisi’ndeki törene aile fertlerinin yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından cenazeler, Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Kardeşlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Mikail Saltalı, olaydan yaralı olarak kurtulan ve hastanede tedavisi süren diğer kardeşi Abdulgani Saltalı'nın durumunun iyi olduğunu belirtti.

"GELDİĞİMDE ZATEN OLAN OLMUŞTU"

Saltalı, şu ifadeleri kullandı:

"Dün yaşamış olduğumuz olaydan dolayı çok üzgünüm, ne diyeceğimi de bilemiyorum. Tabii bu Allah'ın emri, buna diyeceğim bir şey yok. Toplamda biz 8 kardeştik, 5 erkek 3 kızdık. Engelli olan 3 kardeşim vefat etti. Ben Çağlayancerit’teydim, haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm. O esnada hızlı bir şekilde buraya geldim. Geldiğimde zaten olan olmuştu, kardeşlerim vefat etmişti.

"GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ONLARIN FERYATLARINI DUYARAK KAYBETTİ"

Kardeşlerim çok kısa bir süre yurtta kalmıştı, belki 1 hafta sürdü sürmedi. Annem elinden geleni yaptı, yıllarca baktı. Ağabeyim 46 yaşındaydı, 40 sene ağabeyime baktı, sonra ablam düştü, onu çekti. Her zaman evlatlarının yanındaydı. Gözlerinin önünde onların feryatlarını duyarak kaybetti. Ev kullanılamayacak durumda. Sağ olsun belediyemiz de bize gereken yardımı gösteriyorlar. Bu konuda da hassasiyetlerini görüyorum. Hepsine teşekkür ederim." (DHA)