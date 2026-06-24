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Halk TV Türkiye Bursa'da korkutan çiftlik yangını! 4 büyükbaş hayvan öldü, binlerce saman kül oldu

Bursa'da korkutan çiftlik yangını! 4 büyükbaş hayvan öldü, binlerce saman kül oldu

Bursa Karacabey'de İbrahim Kılıç'a ait çiftlikte çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan öldü, 7 hayvan yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Bursa'da korkutan çiftlik yangını! 4 büyükbaş hayvan öldü, binlerce saman kül oldu
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangın faciaya yol açtı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü olayda 4 büyükbaş hayvan ölürken, binlerce saman balyası küle döndü.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE AHIRA SIÇRADI

Yangın, saat 18.00 sıralarında Karacabey ilçesi Taşpınar Mahallesi'nde İbrahim Kılıç'a ait çiftlikte meydana geldi. Samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da şiddetini artırmasıyla kısa sürede büyüdü ve ahır ile çevresindeki alanlara sıçradı.

4 HAYVAN ÖLDÜ, 2 BİN BALYA SAMAN KÜL OLDU

Çiftlikte bulunan toplam 25 büyükbaş hayvandan 4'ü alevlerin arasında kalarak öldü, 7 hayvan ise yaralandı. Yangının ardından yaralı hayvanların tedavisi için bölgeye veteriner hekimler sevk edildi.

Ayrıca çiftlik içinde depolanan yaklaşık 2 bin balya saman tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da korkutan çiftlik yangını! 4 büyükbaş hayvan öldü, binlerce saman kül oldu - Resim : 1

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin çiftlik yakınındaki diğer yapılara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir söndürme çalışması başlattı.

Bursa'da korkutan çiftlik yangını! 4 büyükbaş hayvan öldü, binlerce saman kül oldu - Resim : 2

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Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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