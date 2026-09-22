Vay vay vay şatafata bak: Katılımevim'in paralarıyla özel jet alıp umreye gitmişler!

Finans dünyasını sarsan fon soruşturması sürüyor. Katılımevim ve Birevim'i de bünyesinde barındıran Pusula Holding'e ait özel bir jet ile umre ziyaretleri düzenlendiği ortaya çıktı. Yolcular arasında emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Esat Palazoğlu da yer aldı. Halk TV, Cemal Vanlıoğlu ile Esat Palazoğlu'na ulaştı.

Fon soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 17 Eylül'de Hedef Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, İnfo Yatırım, Pusula Finans Holding A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alt şirketlerine yönelik başlatılan soruşturmada, şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da para ve kripto varlık hareketleri incelemeye alındı.

ÖZEL JETLE UMRE YOLCULUĞU

Bünyesinde Katılımevim ve Birevim'i barındıran Pusula Holding'e ait özel bir jetle Umre'ye gidildiği tespit edildi. Söz konusu jetle seyahat edenler arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar görev yapmış emekli başkanlık vaizi Cemal Vanlıoğlu ile kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Halk TV'ye açıklama yapan Cemal Vanlıoğlu, bu jetle umreye gittiğini doğruladı.

Telefonla ulaşılan Esat Palazoğlu ise soruları yanıtsız bırakarak görüşmeyi sonlandırdı.

SÜPER YAT DA ALMIŞLAR!

Soruşturma kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve 28 yaşındaki AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Yarız ile Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

MASAK raporlarına göre, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki hesabı ile kendi hesabı arasında 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL'lik para transferi yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca Yarız'ın, soruşturmadan yaklaşık dört ay önce, 25 Mayıs'ta İsviçre'deki bir hesaba 14,5 milyon dolar göndererek ertesi gün "Loretta" adlı süper yatı satın aldığı belirlendi.

Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 25 Mayıs 2026'da 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026'da iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin TL aktaran Hamza Kablan da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Alper Öztürk, Emre Alkin, Kerem Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdülkadir Özkan da gözaltına alınmıştı.

BİLAL ERDOĞAN İLE AYNI TÖRENDELER

MASAK raporlarında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabına da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer gerçekleştiği bilgisi yer aldı.

Hakkında soruşturma yürütülen Serdar Turhan'ın, Mart 2026'da Bingöl'de düzenlenen bir törene katıldığı ortaya çıktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre "hayırsever iş insanı Serdar Turhan'ın katkılarıyla" yaptırılan Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi'nin açılış töreninde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı kamu yöneticileri, AKP'li yöneticiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da yer almıştı.

Dün gözaltına alınan şüphelilerden Celal Yarız'ın ise Fırat Üniversitesi için bir kütüphane inşa ettirdiği öğrenildi.