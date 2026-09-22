Fon skandalı için farklı kesimler aynı yeri işaret etti: Vurguna geçit verenler nerede?

Tera ve Pusula merkezli fon skandalında farklı siyasi kanatlardan isimler aynı soruda buluştu: "Skandal büyürken piyasayı denetlemekle görevli kamu kurumları ne yaptı?" Sabah'tan Dilek Güngör'den Muharrem İnce’ye, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’dan Durmuş Yılmaz’a ve YENİ Partili Özgür Karabat’a kadar birçok isim gözleri SPK, Borsa İstanbul ve ekonomi yönetimine çevirdi. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Muhammet Yarız ve bağlantılı hisse işlemleri için SPK’ye daha Şubat 2025’te “ivedi” inceleme çağrısı yaptığı, ancak kapsamlı müdahalenin yaklaşık 19 ay sonra geldiği ortaya çıktı. Bu sürede inceleme altındaki fonların büyüklüğü 525 milyar lira artarken, gizli yazının ardından İsviçre’ye yapılan milyarlık transferler “içeriden sızıntı” iddialarını büyüttü. İktidar medyası da 'sızıntı' iddialarını açıkça dile getirmeye başladı. Şirket yöneticilerine operasyon yapılırken iktidardan muhalefete herkes şimdi gerçek sorumluların kim olduğunu ve skandalın kamu içindeki olası bağlantılarını sorguluyor.

Tera ve Pusula merkezli fon skandalında gözler kamu kurumlarına çevrildi. Savcılığın 2025’te SPK’den “ivedi” inceleme istediği ortaya çıkarken; siyasiler SPK, Borsa İstanbul ve ekonomi yönetiminin sorumluluğunu tartışmaya açtı.

Tera ve Pusula Holding bağlantılı fon skandalında soruşturma şirket yöneticilerine yoğunlaşırken, tartışmanın yönü değişti. Farklı siyasi kanatlardan gelen açıklamalarda, skandalı önlemekle görevli kamu kurumlarının neden zamanında harekete geçmediği sorulmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklama, gözaltı, yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri uygulandı. SPK, yedi portföy şirketine ait 131 fonu tasfiyeye aldı. Ancak savcılığın Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hakkındaki iddiaları daha Şubat 2025’te SPK’ye bildirdiğini gösteren belge, kamu kurumlarının sorumluluğunu tartışmanın merkezine taşıdı.

SAVCILIK 2025’TE “İVEDİ ARAŞTIRIN” DEMİŞ

İktidar medyasında servis edilen belgeye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Şubat 2025’te SPK’ye bir müzekkere gönderdi. Yazı, bugün Adalet Bakanı olan Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde hazırlandı.

2025/45336 sayılı soruşturma kapsamında gönderilen yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki olağan dışı hareketlerin araştırıldığı belirtildi. Muhammet Yarız’ın adı müzekkerede açıkça yer aldı.

Yarız’ın Can2 Termik ve Vakıf Finans hisselerinde işlem yasağı aldığı yönündeki bilgiler SPK’ye aktarıldı. Babası Celal Yarız’ın Katılımevim hisselerinde işlem yasağı bulunduğu da yazıya girdi. Muhammet Yarız’ın Katılımevim, Birleşim Grup Enerji ve Mopaş hisselerindeki işlemlerine ilişkin manipülasyon iddialarının teknik olarak incelenmesi istendi.

Başsavcılık, SPK’den üç talepte bulundu. İsim ve işlemlerin ayrıntılı biçimde araştırılması, devam eden veya tamamlanan incelemelerin gecikmeden bildirilmesi ve hakkında tespit yapılan kişilere ilişkin raporların diğer incelemeler beklenmeden “ivedilikle” gönderilmesi.

Belge, soruşturmanın adli makamlar açısından yeni başlamadığını gösteriyor. Buna karşılık SPK’nin yazıya hangi tarihte ve nasıl yanıt verdiği, Yarız hakkındaki incelemenin ne zaman tamamlandığı ve bu süreçte neden önleyici işlem uygulanmadığı açıklığa kavuşmuş değil.

GİZLİ YAZIDAN SONRA MİLYARLIK TRANSFERLER

Tartışmanın ikinci ayağında olası bilgi sızıntısı bulunuyor. İktidar medyası TGRT Haber’den Fatih Atik, Başsavcılığın 19 Ağustos’ta SPK’ye gönderdiği yazıda gizlilik uyarısı yaptığını belirtti. Atik şu ifadeleri kullandı:

"İçeriden sızıntı mı var ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 19 Ağustos’ta SPK başkanlığına yazdığı fon soruşturması yazısında gizlilik uyarısı yaptı.

Soruşturmayı kimse duymasın diye uyardılar.

Ama belli ki bilgiler sızdı ve operasyon öncesi milyarlık transferler yapıldı.

Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

24 Ağustosta 15 Milyon Dolar

~1 Milyar 198 Milyon TL

İsviçre (Edmond de Rothschild Bankası) transfer etti

Muhammed Yarız (Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı)

1 Eylül’de 25 Milyon Euro

~2 Milyar 889 Milyon TL

İsviçre (Edmond de Rothschild Bankası) transfer etti

Muhammet Yarız tutuklandı.

Serdar Turhan gözaltında..

Savcılık makamları sızıntı ihtimalini değerlendiriyor.."

Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’ye 15 milyon dolar, Muhammet Yarız’ın hesabından ise 25 milyon avro gönderildiği aktarıldı. Para hareketlerinin fonların temerrüde düşmesinden önce gerçekleştiği belirtildi.

Tarihler arasındaki yakınlık tek başına sızıntıyı kanıtlamıyor. Ancak gizli yazıya kimlerin eriştiği, şüphelilerin soruşturmadan haberdar olup olmadığı ve transferlerin neden bu dönemde yapıldığı yanıtlanması gereken sorular arasında bulunuyor.

“GÖRÜNMEYEN YÜZÜNDE MİLYAR DOLARLAR VAR”

Sabah yazarı Dilek Güngör, yurt dışına çıkarılan paranın açıklanan tutarlardan çok daha yüksek olduğunu öne sürdü:

"Fon patronlarının tespit edilen yurtdışına kaçırılan para miktarı devede kulak… O söylenen rakamlar buz dağının görünen yüzü… Henüz görünmeyen yüzünde milyar dolarlardan bahsediliyor. Devlet onları getirtip gerçekten mağdur olanlara dağıtmalı…"

Güngör’ün açıklaması ile tartışmanın iktidar medyasına da yayıldığı gözler önüne serildi.

SPK NEDEN ZAMANINDA HAREKETE GEÇMEDİ?

SPK, 17 Eylül’de Katılımevim, Gündoğdu Gıda ve Destek Finans Faktoring hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Çok sayıda kişiye iki yıl işlem yasağı getirildi. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy’ün fonları da işleme kapatılarak tasfiyeye alındı.

Ancak savcılığın Şubat 2025’te gönderdiği müzekkere ile SPK’nin Eylül 2026’daki kapsamlı müdahalesi arasında yaklaşık 19 ay bulunuyor.

SPK'YE SORULMASI GEREKEN ÜÇ SORU

Bu zaman çizelgesi, üç temel soruyu gündeme getiriyor:

SPK incelemeyi ne zaman tamamladı, inceleme sonuçları savcılığa ne zaman gönderildi ve risk biliniyorsa fonların büyümeye devam etmesine neden izin verildi?

MUHARREM İNCE BORSAYI İŞARET ETTİ

CHP’li Muharrem İnce, sorumluluğun yalnızca SPK üzerinden tartışılamayacağını belirtti. İnce, Borsa İstanbul’un olağan dışı fiyat hareketlerine müdahale etmekle yükümlü olduğunu savundu:

"Fon skandalında SPK tek başına sorumlu değil, Borsa İstanbul Grubu bu skandalın merkezindedir. Borsa fiyatların tescil edildiği yerdir. Bir borsada fiyat oluşumu anormalse buna ilk müdahale etmesi gereken yer Borsadır. Bir hissenin değeri hiç bir ekonomik neden yokken yüzde 4000 artıyor Borsa da buna göz yumuyorsa Borsa bu bistliğin ortasındadır. Ayda 21 milyon TL para alan BIST Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri aldığınız para helal midir?

Fonlarda günlerce aylarca uçan hisseler için ne yaptınız? Bu fiyatları utanmadan nasıl tescil ettiniz?

BIST Başkanı Varlık Fonu Başkanvekili, onun yardımcısı DDK Başkanı iken SPK’nın bunları denetlemesi nasıl mümkün olabilir?

Eski DDK Başkanını Takasbank’a genel müdür atayan kim?

Emre Tezmen Borsanın Genel Müdürü ile haftada iki kere neden görüşür?

Emre Tezmen’i MKK yönetim kuruluna üye yapan kim?

Açık öğretim mezunu Erişah Ercan’ı BIST’in başına oturtan kim?

Hiç bir BIST’lik bir günde oluşmaz!"

İnce’nin açıklamasındaki görüşme, ücret ve atama iddialarına ilişkin ilgili kurumlardan kamuoyuna yansımış bir yanıt bulunmuyor. Bu iddialar şu aşamada siyasi bir açıklama niteliği taşıyor.

İKTİDAR İÇİNDEN DE KAMU GÖREVLİLERİNE SORU

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da operasyonun şirket yöneticileriyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi. Tayyar, piyasayı denetlemek ve düzenlemekle görevli kamu çalışanlarının sorumluluğunun araştırılmasını istedi.

AKP Ekonomi İşleri Başkanlığının kriz sürerken SPK’nin yatırımcıları koruma görevlerini hatırlatan bir paylaşım yapması da dikkat çekti. Paylaşım, iktidar içinde de denetim kurumlarının rolünün tartışılmaya başlandığı şeklinde yorumlandı.

“GERÇEK SAHİPLER KİM?”

YENİ Parti Milletvekili Özgür Karabat da kayıtlarda görünen isimlerin arkasındaki sermaye ve siyasi bağlantıların açıklanmasını istedi:

"GERÇEK SAHİPLER KİM?

Fonları kim şişirdi, piyasayı kim manipüle etti, bunlara kim “yürü ya kulum” dedi?

Kayıtlardaki isimler yetmez; sermayenin gerçek sahipleri ve onları koruyanlar açıklansın"

DURMUŞ YILMAZ SİYASET KURUMUNU İŞARET ETTİ

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, sorumluluğu üç aşamada ele aldı. Yılmaz’ın çizdiği çerçeve, soruşturmanın yalnızca fon yöneticilerinde kalmaması gerektiği görüşüne dayanıyor. Buna göre ikinci aşamada SPK ve Borsa İstanbul gibi denetim kurumları, üçüncü aşamada ise bu kurumların yönetiminden sorumlu siyaset mekanizması bulunuyor:

"Fon skandalında üç kademe:

Bu işi bizzat yapanlar

Bu yanlışı yapanlara göz yuman kurumlar, görev ihmali

Görev ihmalini yapanlara görevlerini yaptırmayanlar, siyaset kurumu

ve 3. üzerine gidilmediği sürece bu dosyalar kapanır.

Yükü de biz halk öderiz

Hepsi oradaydı"

İKTİDAR CEPHESİNDE “İÇERİDEN TUZAK” YORUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı ve Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal ise krizin seçim sürecinde Erdoğan’a karşı kullanılabileceğini savundu:

"Türkiye 2027 başından itibaren tam anlamıyla seçim atmosferine girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın önünde kritik dönemeçler var. Ayrıca seçim sürecinde, Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik, içeriden ve dışarıdan ağır hücumların olacağını, tuzakların kurulacağını, komploların düzenleneceğini kestirmek de zor değil.Yaşanmakta olan finans krizi, Erdoğan’a bir tuzak olarak pişirilmiş olabilir; öyle değilse de, bir yıpratma aracına dönüştürüleceğine şüphe yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasete girdiği günden itibaren çok sayıda saldırıya maruz kaldı. En son 15 Temmuz’da kendisi ve ailesi doğrudan hedef alındı. Erdoğan tüm tuzakları bozarak, tüm saldırıları bertaraf ederek bugünlere geldi.

Finans kriziyle, Erdoğan’a yöneltilmesi muhtemel saldırı, tüm diğer öncekilerden farklı: Bu sefer tuzak içerden kurulmuş olabilir; ya da içerden birilerinin hatası, Erdoğan’a tuzak olarak dönebilir. Kuşkusuz Erdoğan, kendisine kurulan tuzağı da, ya da bu finans krizinin kendisine bir komplo olarak dönmesini de engelleyecektir. Erdoğan, bu boyutta bir sarsıntının, seçimleri zorlayacağını bizden daha iyi bilmektedir. Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu dolandırıcılığın hesabını Erdoğan mutlaka en sert şekilde soracaktır."