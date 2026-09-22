Son Dakika | Katılımevim, Destek ve Hedef Holding operasyonu: Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, SPK’nin Katılımevim Tasarruf Finansman, Destek Holding ve Hedef Holding paylarına ilişkin tespitleri üzerine İstanbul ve Aydın’da yeni bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Yakalama kararı verilen 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

ÜÇ ŞİRKETİN PAYLARI İNCELENDİ

Gürlek, açıklamasına şu ifadelerle başladı:

"Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız!"

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirten Gürlek, şunları söyledi:

"Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlerin ortaya çıkarılması, mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin tecelli etmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar kararlılıkla devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitleri doğrultusunda bugün yeni dalga operasyon gerçekleştirilmiştir."

BİR KİŞİ YURTDIŞINDA

Operasyonun İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı düzenlendiğini açıklayan Gürlek, şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiştir."

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Gürlek, şüphelilerin durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün gerçekleştirilen operasyonla birlikte soruşturma kapsamında bugüne kadar 60 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış; 4 şüpheli tutuklanmış; 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemleri devam etmekte, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."

MALİ BOYUT ARAŞTIRILIYOR

Gürlek, soruşturmanın mali boyutunun da incelendiğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

"Soruşturmanın mali boyutu da bütün yönleriyle incelenmekte; suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması, malvarlıklarının kaçırılmasının önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması amacıyla tüm adli ve mali tedbirler etkin bir şekilde alınmaktadır."

Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek ve mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken bütün hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır."