Gözaltına alınan Pusula Holding'in sahibi Serdar Turhan devlet erkanı ile açılış yapmış

Fon soruşturmasının adli boyutu sürerken, Pusula Holding ve şirketin yöneticileriyle ilgili yeni ayrıntılar gündeme geliyor.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, 14 Mart 2026’da Bingöl’de düzenlenen Yaşar Turhan Anadolu Lisesi’nin açılışı ile Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi’nin temel atma töreninde devlet yetkilileriyle birlikte yer aldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ DA ARALARINDA

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra bazı kamu yöneticileri ve AKP'li yöneticilerin de katıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da devlet ve parti erkanı arasına girip görüntüde yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, Serdar Turhan Kampüsü Çocuk Evleri Sitesi’nin yapımına "hayırsever iş insanı Serdar Turhan’ın katkı sağladığı" belirtildi.

DİLİPAK: HERKES HABERDARDI

Süreçle ilgili son olarak Abdurrahman Dilipak da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Dilipak, Maliye Bakanlığı, SPK ve Borsa yönetiminde bazı kişilerin yaşananlardan haberdar olduğunu ve sürece doğrudan veya dolaylı şekilde dahil olduklarını öne sürdü.

Abdurrahman Dilipak, "Aslında Maliye Bakanlığı da SPK da Borsa yönetimi içinden birileri de sadece işin farkında değil, doğrudan ve dolaylı bir şekilde, oynanan bu kirli oyunun parçası idiler. Sustular, çünkü bunları ayak izlerini takip ettiğinizde, iş zülfiyare dokunuyordu" dedi.

Dilipak, bu iddiasının ardından AK Parti'nin internet sitesinde yayımlanan 14 Mart 2026 tarihli habere dikkat çekerek, Serdar Turhan’ın devlet yetkilileriyle birlikte yer aldığı törenin fotoğraflarını paylaştı.