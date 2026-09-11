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Halk TV Türkiye Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz aranıyor: Kayınvalidesi gözaltına alındı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz aranıyor: Kayınvalidesi gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz'ün hala arandığı, Öz'ün annesinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

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Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz aranıyor: Kayınvalidesi gözaltına alındı

Düğün görüntüleri sonrası 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan’ın kayınvalidesi N.O. ile M.S.T. gözaltına alındı. Dün gözaltına alındığı yönünde haberler çıkan fenomen eşi Çağla Öz Tançalan’ın ise hala arandığı bildirildi.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler sanal medyada gündem oldu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlatıldı.

'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan Tançalan'ın fenomen eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Dün gözaltına alındı şeklinde haberler çıkan Çağla Öz Tançalan'ın hala arandığı, MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O.'nun İstanbul'da, M.S.T.’nin ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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