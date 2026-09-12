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Vanlı Kara Haydar'ın altınları odunluktan çıktı

Van’da Mehmet Fatih Tançalan ile aranan eşi Çağla Öz Tançalan’ın düğününde takılan altınlar, Muradiye’de bir evin odunluğundaki valizde bulundu. Ev sahibi gözaltına alındı.

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Vanlı Kara Haydar'ın altınları odunluktan çıktı
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Van’da yürütülen kara para soruşturmasında, Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile aranan eşi, sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan’ın düğününde takılan altınlar bir evin odunluğunda bulundu.

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Van’da sosyal medyada yayılan düğün görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Düğünde takılan altınlar, Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda saklanan valizin içinde ele geçirildi.

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile “Vanlı Kara Haydar” adıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın pazar günü düzenlenen düğününe ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla hâkimliğe sevk edildi. Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

ÇAĞLA ÖZ'ÜN ANNESİ GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen Çağla Öz Tançalan’ın yakalanması için çalışmalar sürüyor. Hazırlanan MASAK raporunda adı geçen Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, M.S.T. ise Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

ALTINLAR ODUNLUKTAN ÇIKTI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasının ardından Muradiye’de belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, odunluk bölümündeki bir valizin içinde çifte düğünde takıldığı belirtilen altınlar bulundu.

Altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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