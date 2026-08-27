Valilik duyurdu: 2 ilde denize girmek yasaklandı

Trabzon ve Giresun’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 28 Ağustos’ta il genelindeki sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek. Valilikler, vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymalarını istedi.

TRABZON’DA DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla 28 Ağustos’ta il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilik, alınan kararın denizdeki olumsuz koşullar nedeniyle uygulandığını belirtti.

GİRESUN’DA TÜM SAHİL VE PLAJLARDA YASAK UYGULANACAK

Giresun Valiliği de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 28 Ağustos’ta il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Her iki ilde de vatandaşlardan can güvenliklerini tehlikeye atmamak ve olası boğulma vakalarının önüne geçmek için görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. (AA)