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Halk TV Türkiye Kırklareli'de 2 ilçede denize girmek yasaklandı

Kırklareli'de 2 ilçede denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

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Kırklareli'de 2 ilçede denize girmek yasaklandı
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Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak. (AA)

Kırklareli'de 2 ilçede denize girmek yasaklandı - Resim : 1

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DENİZE GİRMEK NEDEN YASAKLANIYOR?

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sahillerde yoğunluk yaşanırken, bazı bölgelerde hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler geçici olarak yasaklanıyor. Yetkililer tarafından alınan bu kararların temel amacı, vatandaşların can güvenliğini korumak ve boğulma vakalarının önüne geçmek.

DALGA VE AKINTI RİSKİ ARTIYOR

Özellikle kuvvetli rüzgar, fırtına ve kötü hava koşulları denizde yüksek dalgalara ve güçlü akıntılara neden olabiliyor. Kıyıdan bakıldığında fark edilmeyen ters akıntılar, yüzücüler için ciddi tehlike oluşturabiliyor. Deneyimli yüzücüler dahi güçlü akıntılar karşısında kıyıya dönmekte zorlanabiliyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİYOR

Fırtınalı havalarda denizin bulanması ve görüş mesafesinin azalması da risk oluşturuyor. Özellikle cankurtaranların müdahalesini zorlaştırabilecek koşullarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kırklareli Deniz Yasak
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