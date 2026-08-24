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Halk TV Türkiye Karadeniz’de rüzgar ve dalga alarmı: 1 ilde denize girmek 2 gün yasaklandı

Karadeniz’de rüzgar ve dalga alarmı: 1 ilde denize girmek 2 gün yasaklandı

Ordu'da meteorolojik uyarıların ardından yüksek dalga ve rip akıntısı riski nedeniyle 25 ve 26 Ağustos tarihlerinde il genelinde denize girmek yasaklandı.

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Karadeniz’de rüzgar ve dalga alarmı: 1 ilde denize girmek 2 gün yasaklandı

Ordu'da hava şartlarının olumsuz yönde seyretmesi sebebiyle il genelinde denize girmek 2 gün süreyle yasaklandı. Ordu Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, rüzgarın şiddetini artırmasıyla birlikte sahillerde yüksek dalga ve rip akıntısının (çeken akıntı) beklendiği bildirildi.

VALİLİKTEN BOĞULMA VAKALARINA KARŞI ÖNLEM

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu yaşanabilecek olası boğulma vakalarının ve can kayıplarının önüne geçebilmek adına 25 Ağustos Salı ve 26 Ağustos Çarşamba günleri il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girilmesini yasaklama kararı aldı.

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VATANDAŞLARA 'KURALLARA UYUN' ÇAĞRISI

Ordu Valiliği'nden alınan karara ilişkin yapılan resmi açıklamada, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı vatandaşların can güvenliği için getirilen bu yasağa uymaları gerektiği ve olası üzücü olayların önüne geçilebilmesi adına, hem vatandaşların hem de görevli yetkililerin hassasiyet ve dikkat göstermesi gerektiği belirtildi. (DHA)

Karadeniz’de rüzgar ve dalga alarmı: 1 ilde denize girmek 2 gün yasaklandı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ordu Valilik Deniz Yasak
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