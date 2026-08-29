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Halk TV Türkiye Valilik açıkladı: İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

Valilik açıkladı: İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi ve cadde üzeri yan yollar yarın trafiğe kapatılacak.

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Valilik açıkladı: İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fatih'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Valilik açıkladı: İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak - Resim : 1

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ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) her iki istikamette ve bulvar üzeri yan yollar trafiğe kapatılacak.

Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu, O-3 hal yolu ile Fevzipaşa ve Turgut Özal Millet caddeleri alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. (AA)

Valilik açıkladı: İstanbul'da Vatan Caddesi trafiğe kapatılacak - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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