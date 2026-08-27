30 Ağustos müjdesi Resmî Gazete'de: Ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Karar, bayram günü vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı hatların ücretsiz olduğu duyuruldu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 30 Ağustos Pazar günü boyunca belirlenen raylı sistem hatlarında yolculardan herhangi bir ücret alınmayacak.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HATLARI

Ücretsiz sefer uygulamasından yararlanacak hatlar şu şekilde sıralandı:

Başkentray

Marmaray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı

YOLCULAR ÜCRET ÖDEMEYECEK

Söz konusu hatlarda 30 Ağustos tarihi boyunca yapılacak tüm seferlerden ücretsiz olarak faydalanılabilecek.