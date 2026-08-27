30 Ağustos müjdesi Resmî Gazete'de: Ücretsiz oldu
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri 30 Ağustos 2026 Pazar günü ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak. Karar, bayram günü vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasını sağlıyor. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı hatların ücretsiz olduğu duyuruldu.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 30 Ağustos Pazar günü boyunca belirlenen raylı sistem hatlarında yolculardan herhangi bir ücret alınmayacak.
ÜCRETSİZ ULAŞIM HATLARI
Ücretsiz sefer uygulamasından yararlanacak hatlar şu şekilde sıralandı:
Başkentray
Marmaray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı
YOLCULAR ÜCRET ÖDEMEYECEK
Söz konusu hatlarda 30 Ağustos tarihi boyunca yapılacak tüm seferlerden ücretsiz olarak faydalanılabilecek.