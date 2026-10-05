Vahap Seçer'e bir destek de DEM Parti'den: Oylarımızla seçildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınmasına karşı tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Operasyon sonrası desteklerini sunmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, Mersin'de belediye başkanlarına yönelik operasyona ilişkin, "Başta Vahap Başkan olmak üzere, gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu ülkede belediye başkanlığı artık ateşten bir gömleğe dönüşmüştür" dedi.

Tiryaki, Mersin'de gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu ülkede bir sabah uyandığınızda 500 bin insan ve bu ülkenin 800 milyarı dolandırılmışsa ve bunun failleri mahkemeye çıkarılmıyorsa, seçilmiş belediye başkanlarının şafak operasyonlarıyla gözaltına alınması ve belki de tutuklanmak istenmesi kabul edilemez. En büyük hukuksuzluk budur. Bu şehir barış, kardeşlik şehri. Bizim de desteğimiz ve oylarımızla seçilmiş, başta Vahap Başkan olmak üzere, gözaltına alınan herkesin serbest bırakılmasını istiyoruz. Bu ülkede belediye başkanlığı artık ateşten bir gömleğe dönüşmüştür. Çok kısa bir süre içinde henüz 3 yıl olmadan 3 Türkiye Belediyeler Birliği başkanının arka arkaya gözaltına alınması, tutuklanmak istenmesi ve tutuklanması kabul edilemez. Bu ülkede, kalıcı bir hukuksuzluk algısı oluşturuyor. Bu, 85 milyon insanın hukuka güvenini zedeleyen bir şey. Bir an önce çözülmesini istiyoruz" (ANKA)