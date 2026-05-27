Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Uzman isim uyardı! Kurban yaralanmalarında yapılmaması gerekenleri açıkladı

Uzman isim uyardı! Kurban yaralanmalarında yapılmaması gerekenleri açıkladı

Kurban Bayramı her yıl çok sayıda yaralanmaya sahne oluyor. Acemilerin yaptığı kesimler kazalara neden olurken uzman isim, kurban yaralanmalarında kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilecek müdahalelere karşı uyardı. Yapılmaması gerekenleri açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla "acemi" kişilerin yaralanma haberleri peş peşe gelmeye başladı. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nden Doç. Dr. Ali Sarıdaş, her yıl ortalama 5-6 bin kişinin kesim sırasında yaralandığını belirterek, doğru sanılan yanlış müdahalelerin geri dönüşü olmayan fonksiyon kayıplarına yol açabileceğini vurguladı.

UZMAN İSİM UYARDI!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Doç. Dr. Ali Sarıdaş, kesici alet yaralanmalarının basit bir kesik olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Uzman isim uyardı! Kurban yaralanmalarında yapılmaması gerekenleri açıkladı - Resim : 2

Özellikle derin kesiklerin erken müdahale edilmediğinde el ve parmaklarda ömür boyu sürecek sakatlıklara neden olabileceğini belirten Sarıdaş, bu tür kazaların ardından mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi.

Van'da kurban keserken sağ kolunu keserek yaralandıVan'da kurban keserken sağ kolunu keserek yaralandı

Türkiye genelinde her bayram binlerce kişinin hastanelere başvurduğunu hatırlatan uzman isim, bazı vakaların uzuv kaybıyla sonuçlandığına dikkat çekti.

Uzman isim uyardı! Kurban yaralanmalarında yapılmaması gerekenleri açıkladı - Resim : 4

KURBAN YARALANMALARINDA YAPILMAMASI GEREKENLERİ AÇIKLADI

Sarıdaş, yaralanma anında halk arasında sıkça başvurulan ancak tıbbi açıdan son derece tehlikeli olan yöntemlere karşı sert uyarılarda bulundu.

İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı! "Adaletsizliğin ve yoksulluğun gölgesinde geçiriyoruz"İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı! "Adaletsizliğin ve yoksulluğun gölgesinde geçiriyoruz"

Yaraya salça, kül veya tütün basmanın büyük bir hata olduğunu vurgulayan Sarıdaş, şu detayları paylaştı:

  • Yaraya Yabancı Madde Sürmeyin:
    "Salça, kül, tütün gibi maddelerin yaraya sürülmesi enfeksiyon ve tetanos riskini artırır. Ayrıca doktorun yaranın derinliğini doğru teşhis etmesini zorlaştırır."

Uzman isim uyardı! Kurban yaralanmalarında yapılmaması gerekenleri açıkladı - Resim : 6

  • Doğru Müdahale Nasıl Olmalı?:
    Yaranın üzerine sadece temiz su dökülerek yıkanmalı, temiz bir bezle üzerine baskı uygulanmalı ve yaralı bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulmalıdır.

Uzman isim uyardı! Kurban yaralanmalarında yapılmaması gerekenleri açıkladı - Resim : 7

  • Turnike ve Kurcalama Hatası:
    Yaradaki yabancı cisimler kesinlikle kurcalanmamalı ve hatalı turnike uygulamalarından kaçınılmalıdır.
  • Uzuv Kopmalarında Kritik Kural:
    Kopan parça temiz ve kuru bir torbaya konulmalı, bu torba ise buzlu su dolu ikinci bir torbanın içine yerleştirilmelidir. Kopan parçanın doğrudan buz veya suyla temas etmesi engellenmelidir.

Uzmanlar, hijyen kurallarına uyulmamasının ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayacağını belirterek vatandaşları bayram boyunca dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kurban Bayramı Yaralı Uyarı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro