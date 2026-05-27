Van'da kurban keserken sağ kolunu keserek yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde, bir adam kurban kesimi sırasında bıçakla sağ kolunu keserek yaralandı. 35 yaşındaki Musta Koç, hastaneye kaldırıldı.
1 3
Van'ın Erciş ilçesinde Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesim alanlarında kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
2 3
Kesim sırasında bazı kişiler, hayvanın mücadele vermesiyle ve bıçak darbeleriyle yara aldı. 35 yaşındaki Mustafa Koç da, hayvanı keserken bıçakla sağ kolunu keserek yaralandı.
3 3
Yara aldıktan sonra Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koç, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu.
Koç, " Sabah kurbanlığı bulunduğu yerden alıp bahçede kesmek istedik. Kurbanlık boğa oldukça direndi ve boynuz darbesi ile sağ koluma vurarak incitti. Kesim sırasında ise sağ kolumu kestim. Tedaviden sonra taburcu oldum" açıklamasında bulundu. (DHA)