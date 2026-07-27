Uyku tedavisi görüyordu: Taburcu olduğu gün 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Şişli'nin Fulya Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 43 yaşındaki Ayşe Bilge Ergeneman, oturduğu apartmanın üçüncü katındaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Uyku problemi yaşadığı gerekçesiyle Şişli'deki özel bir hastanede 1 gün önce Şişli’deki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Dün sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle yaşadığı eve döndü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple evin arka cephesindeki pencereden boşluğa düşen Ergeneman'ı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri sokağı kordon altına alırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri hem evde hem de sokakta detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan tetkiklerin ardından Ayşe Bilge Ergeneman'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)