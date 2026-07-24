3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde sera işçisi olarak çalışan 36 yaşındaki Salih Arslantaş'tan çarşamba günü saat 19.00'dan sonra haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Arslantaş'ın kaybolmadan önce Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini belirledi. Bölgede yapılan detaylı incelemede talihsiz adamın motosikleti, cep telefonu ve terlikleri bulundu.

3 KİLOMETRELİK ALANDA ARAMA ÇALIŞMASI

Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, AFAD ve İHH ekiplerinin katılımıyla yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle dün ara verilen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden devam edildi. Ekiplerin aramaları sonucu Salih Arslantaş'ın cansız bedeni, eşyalarının bulunduğu noktanın yaklaşık 4 kilometre uzağındaki Çandır Mahallesi'ndeki sulama kanalında dalgıçlar tarafından bulundu.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenazenin sudan çıkarılması sırasında olay yerinde bekleyen Arslantaş'ın yakınları fenalaşarak gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcılığın çalışmalarının ardından Arslantaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili ortaya çıkan ilk bilgilere göre, Salih Arslantaş'ın kaybolduğu gün 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalına girdiği, bir süre sonra arkadaşları ayrılsa da Arslantaş'ın yüzmeye devam ettiği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)