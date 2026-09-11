Üykü çifti cinayetinde acılı evlat konuştu: Ekmeğimizi yiyenler yaptı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünü mezrasında evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettikleri sanılan Hayriye ve Ali Üykü çiftinin, adli tıpta yapılan otopsi sonucunda vücutlarında kurşun izlerine rastlanmasıyla silahla vurularak öldürüldükleri ve evdeki ziynet eşyalarının çalınmasının ardından delilleri karartmak amacıyla evin kasten kundaklandığı ortaya çıkarken; cinayete kurban giden çiftin canlı yayına katılan oğlu Düzgün Üykü, mezranın 4-5 haneli küçük bir yerleşim yeri olması ve gece yarısı anne-babasının kapıyı açması nedeniyle olayı "ekmeklerini yiyen, aileyi ve evi çok iyi tanıyan kişilerin" yapmış olabileceğine dikkat çekti, kimseyle bir husumetlerinin bulunmadığını vurgulayarak civar köylerde yalnız yaşayan yaşlıların can güvenliği için önlemlerin artırılmasını ve gözaltına alınan 4 şüphelinin de dahil olduğu soruşturma neticesinde faillerin bir an önce yargı önüne çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

YANGIN SÜSÜ VERİLEN ÇİFTE CİNAYETİN ARDINDAN OĞULLARI: BİZİ TANIYANLAR YAPTI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünü mezrasında yaşayan Hayriye ve Ali Üykü çiftinin ölümünün ardından başlatılan soruşturma cinayete dönüştü. Yaşlı çiftin oğlu Düzgün Üykü, yaşananları Halk TV ekranlarında anlatarak olayın vahametini gözler önüne serdi. Olayın gerçekleştiği yerin küçük bir mezra olduğunu vurgulayan Düzgün Üykü, cinayeti dışarıdan birilerinin işleme ihtimalinin zayıf olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temenni ediyoruz. Allah yanlarına bırakmasın. Biz düşman sahibi insanlar değiliz, düşman sahibi olacak şeyler yapacak insanlar değiliz. Bu olayı dışarıdan gelip yapabilme ihtimali olacak insanlar yok bizim kendi görüşümüzce. Yani bizim annemizi, babamızı tanıyan, evimizi bilen kişiler olduğunu ben düşünüyorum. Tabii ben bunu söylerken kimseyi suçlamıyorum; 'Şu yaptı, bu yaptı' diyemem ama muhtemelen bizi tanıyan, ekmeğimizi yiyen insanların yapmış olabileceğini düşünüyorum."

"HUSUMET YOKTU İKİNCİ BİR YIKIM OLDU"

Ailesinin çevrede sevilen ve kimseyle husumeti olmayan kişiler olduğunu dile getiren Düzgün Üykü, anne ve babasının öldürülmesinin ardından evin ateşe verilmesiyle yaşadıkları acıyı aktardı:

"Biz yedi kardeşiz. Sürekli annemizden, babamızdan gün içerisinde, gerek sabah gerek akşam görüşen insanlarız. Hele ki annem babam yöre halkı tarafından sevilen, sayılan insanlardı. Herkese yardım elini uzatan, yatıya sahip insanlardı. Kimseyle kavgaları, dövüşleri yoktu. Olma ihtimali de vermiyorum. O açıdan zaten bu bizi üzüyor. Bu iki sevilen insana yapılan vahşice katliam bizi derinden üzüyor. Biz ilk öğrendiğimiz zaman yangın diye geldiğimiz zaman, aslında olayın yangın değil tamamen cinayet olduğunu öğrendik. Bu ikinci bir yıkım oldu bizim için."

"KÖYLERDEKİ YAŞLILAR GÜVENDE DEĞİL ÖNLEM ALINMALI"

Cinayet zanlılarının bir an önce adalet önüne çıkarılması gerektiğini belirten Düzgün Üykü, bölgede tek başına yaşayan yaşlıların güvenliğine dikkat çekerek tedbir alınması çağrısında bulundu:

"Sizin nezdinizde savcıların yapmış olduğu soruşturmada, jandarmanın göstermiş olduğu itina ve özene teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar. Umarım en yakın zamanda yakalanırlar, herkes kimin yaptığını öğrenmiş olur. Buradaki civar köyde yaşayan yaşlılar da güven içerisinde evlerinde otururlar. Çünkü herkes burada tek yaşıyor, tek yaşayanlar var, yaşlı insanlar... Evet insanların kapısı çalınabilir, içeri girilebilir ama kimse öldürülmeyi hak etmiyor. Bizim annemiz, babamız hak etmedi. En azından başkaları öldürülmesin diye dua ediyoruz."

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUZ"

Gözaltına alınan 4 şüpheli ve devam eden hukuki süreçle ilgili konuşan Üykü, faillerin netleşmesini beklediklerini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Dört kişinin gözaltında olduğu söyleniyor, şüpheliler var. Ama yine söylüyorum; biz kimseye iftira atan kötü insanlar değiliz. Çıkan raporlar sonucunda 'Evet, budur' dendikten sonra biz de 'Buymuş' diyebiliriz. Kimseyi suçlayamayız ama her kimse, bir an önce bulunup yargı önünde hesap vermesi ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bugün bizim başımıza gelen bu olay, başkasının da başına gelebilir. Gelmemesi için bu olayın netlik kazanması gerekiyor, faillerin bulunması gerekiyor. Bunlarla ilgili gerekli önlemlerin köyler için özellikle alınması gerekiyor."

OTOPSİ VE SORUŞTURMADA NELER ÇIKMIŞTI?

Düzgün Üykü'nün ailesinin yaşamını yitirdiği olay, ilk etapta yangın olarak kayıtlara geçmişti. Ancak yapılan otopside çiftin vücutlarında kurşun izleri tespit edilmiş ve silahla vurularak öldürüldükleri kesinleşmişti. Ziynet eşyalarının çalındığı evde, faillerin delilleri yok etmek için yangın çıkardığı belirlenmiş; olayla ilgili Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma tarafından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Öldürülen çiftten Hayriye Üykü'nün dengbej olduğu, ayrıca NTV Kültür Sanat Editörü Gülnur Üykü Kalfakçıoğlu'nun da annesi olduğu öğrenilmişti.