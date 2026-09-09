Üsküdarlı Meclis Üyesi tehdit iddiasını yalanladı

Üsküdar Belediyesi dün yapılan başkan vekili seçiminde AKP’ye geçmesiyle sonuçlanan tartışmalı seçimin ardından YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AKP’ye geçen meclis üyesi Ayhan Aydın’ın kendilerini telefonla arayarak tehdit edildiğini söylediğini, engelli eşi ve çocuğu için boyun eğmek zorunda kaldığını ve görüşme sırasında hüngür hüngür ağladığını öne sürmüştü.

MECLİS ÜYESİ TEHDİT İDDİASINI YALANLADI

Savcılık dün Özgür Çelik'in iddiasının ardından soruşturma başlattı ve Aydın'ı ifadeye çağırdı. İfade veren Aydın, tehdit iddiasını yalanladı. Aydın, seçim öncesinde Özgür Çelik'in ricası üzerine arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü.

Aydın savcılıkta verdiği ifadede savcı tarafından tehdit edilmediğini söyledi:

Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir Cumhuriyet Savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır.

GELEN TELEFONLAR PANİK ATAK NOKTASINA SÜRÜKLEMİŞ

Aydın, CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından Çelik tarafından değil, Çelik'in ricası ile başkaları tarafından arandığını ve bu aramalar yüzünden panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendiğini söyledi.

“Üst üste yapılan bu aramalar sebebiyle manevi huzurum bozularak panik atak krizleri yaşayacak noktaya sürüklendim"

BAZI KONUŞMALARI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Aydın, baskı gördüğünü, bu nedenle bazı konuşmalarda ne söylendiğini ya da kendisinin ne söylediğini hatırlamayacak duruma geldiğini öne sürdü. Öte tandan eşi ve engelli çocuğu üzerinden de tehdit edilmediğini belirtti.

"Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür. Bunu kabul etmiyorum"

ÖZGÜR ÇELİK NE DEMİŞTİ?

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimin ardından belediye önünde yaptığı açıklamada meclis üyesi Ayhan Aydın’ın hüngür hüngür ağlayarak şu ifadeleri kullandığını söylemişti:

“Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum engelli, benim eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Benim gönlüm razı değil, vicdanım razı değil. Engelli çocuğum var, engelli eşim var, ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum.”