Son Dakika | Üsküdar Belediye Meclis üyesine tehdit iddiası: Soruşturma başlatıldı

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde AKP'ye katılan CHP'li meclis üyesi Ayhan Aydın'ın yargı mensupları tarafından baskı gördüğünü iddia etmişti.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

"MECLİS ÜYESİNİ AİLESİYLE TEHDİT ETTİLER" İDDİASI

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimi öncesinde AKP'ye katılan dört CHP'li meclis üyesi arasında yer alan Ayhan Aydın'ın, yargı mensupları tarafından baskı gördüğü iddiaları gündeme geldi.

Ayhan Aydın (solda)

Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Dündar Ziya Gültekin'in kazandığı seçimlerin ardından konuşan YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aydın'ın kendisini arayarak şu ifadeleri kullandığını öne sürdü:

"Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum engelli, benim eşim engelli. Bunlara kim bakacak? Benim gönlüm razı değil, vicdanım razı değil. Engelli çocuğum var, engelli eşim var; ben tutuklanırsam onlara bakacak kimse kalmaz diye ben bunlara teslim oldum."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Ayhan Aydın'ın ifadesine başvurulacağını açıkladı.