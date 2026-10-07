Üsküdar'da şok: Yolcu vapurunun yalıya girdiği anlar kamerada

İstanbul'da yaşanan olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar'da, bir yolcu vapuru iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Kazada yalıda ve teknede hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anları kameraya yansırken ne olduğunu anlayamayan yalı sakinlerinin panikle dışarıya çıktığı anlar da görüntüler arasında yer aldı.

KAZA SAAT 22.30'DA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar'da, bir yolcu vapuru iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Kazada yalıda ve teknede hasar oluştu. Maddi hasara karşın ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından yalıda yaşayanlar panikle dışarı çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA