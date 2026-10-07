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Halk TV Türkiye Üsküdar'da şok: Yolcu vapurunun yalıya girdiği anlar kamerada

Üsküdar'da şok: Yolcu vapurunun yalıya girdiği anlar kamerada

Üsküdar'da bir yolcu vapuru, iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Olayda yalıda ve teknede hasar meydana geldi, yaralanan olmadı.

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İstanbul'da yaşanan olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar'da, bir yolcu vapuru iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Kazada yalıda ve teknede hasar oluşurken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza anları kameraya yansırken ne olduğunu anlayamayan yalı sakinlerinin panikle dışarıya çıktığı anlar da görüntüler arasında yer aldı.

KAZA SAAT 22.30'DA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar'da, bir yolcu vapuru iş insanına ait yalıya ve önünde bulunan tekneye çarptı. Kazada yalıda ve teknede hasar oluştu. Maddi hasara karşın ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazanın ardından yalıda yaşayanlar panikle dışarı çıktı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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