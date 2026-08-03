Son dakika | İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı etkili olan sis yüzünden transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğazda etkili olan sis tabakası Beşiktaş ve Ortaköy'den görüntülendi. Köprü yoğun sis nedeniyle gözden kaybolurken etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları’nda bazı seferler iptal edildi.

Megakentte gece saatlerinden itibaren sis etkili olurken sabahın erken saatlerinde sisin etkisi arttı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yapılan açıklamada "Elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" ifadelerine yer verildi.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

Görüş mesafesinin düşmesiyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle

Kadıköy-Kabataş,

Kadıköy-Beşiktaş,

Kadıköy-Karaköy-Eminönü,

Üsküdar-Karaköy-Eminönü,

Üsküdar-Haliç,

Kadıköy-Haliç,

Beşiktaş-Haliç,

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy,

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer,

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş,

Üsküdar-Aşiyan,

Arnavutköy-Eminönü

Çengelköy-Eminönü

seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak. (AA)