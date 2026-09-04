Üsküdar'da seçim ayarlı hamlelere AP raportöründen de tepki geldi!

Üsküdar Belediyesi’nde Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi etrafında yaşanan gelişmeler tartışma yarattı. İlk seçimin iptal edilmesinin ardından üç CHP’li meclis üyesinin gözaltına alınması, iki üyenin ifadeye çağrılması ve dört CHP’li üyenin AKP’ye geçmesi, belediye meclisindeki dengeleri değiştirdi.

"MİLYONLARCA OY ÇÖPE ATILDI"

Avrupa Parlamentosu raportörü Nacho Sánchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar’daki gelişmelere dikkat çekerek, "2024 yerel seçimlerinde kullanılan milyonlarca oy; görevden almalar, kayyum atamaları veya parti değiştirmeler nedeniyle fiilen çöpe atıldı. Son örnek: Üsküdar.

Gözaltılar, parti değiştirmeler ve şantajı içeren, AKP’nin CHP tarafından kazanılan bir ilçeyi daha ele geçirebilmesi için yürütülen iyi koordine edilmiş bir operasyon gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS DENGESİ AKP LEHİNE DEĞİŞTİ

Üsküdar Belediye Meclisi’nde seçim öncesinde CHP’nin 27, AKP’nin ise 17 üyesi bulunuyordu. Dört CHP’li üyenin AKP’ye geçmesiyle CHP’nin sandalye sayısı 23’e, AKP’nin sayısı ise 21’e yükseldi. Gözaltındaki üç CHP’li üyenin 5 Eylül’de yapılacak seçimde oy kullanamaması halinde CHP tarafında oy kullanabilecek üye sayısının 20’ye düşmesi bekleniyor.

Bu tablo, önceki başkanvekili seçiminin yalnızca dört oy farkla sonuçlanması nedeniyle yeni oylamayı kritik hale getirdi. İlk seçimde CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya üçüncü turda 21, dördüncü turda 22 oy alarak seçimi kazanmış, AKP adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Dört oy geçersiz sayılmıştı.

“HER TÜRLÜ KİRLİ SENARYO GÜNDEME GETİRİLDİ”

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir de seçim öncesinde bazı CHP’li meclis üyelerine baskı ve çeşitli teklifler yapıldığını öne sürdü. Emir, Ahmet Başbaydar’ın yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bir toplantıda, KCK üyeliği iddiasıyla hüküm giyen ve 15 yıldır İngiltere’de yaşayan oğlunun Türkiye’ye getirilebileceği yönünde kendisine teklif yapıldığını anlattığını iddia etti.

Başbaydar’ın, Adalet Bakanlığından bazı kişilerin kendisini arayarak “Senin oğlunu getirtiriz, yeter ki AKP lehine oy kullan” dediğini aktardığını belirten Emir, Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız’ın adının da iddialarda geçtiğini söyledi. Emir, iddiaların araştırılması gerektiğini vurguladı.

Emir ayrıca CHP’li meclis üyesi Hüseyin Kazan’ın oğlunun ilk seçimden yaklaşık bir hafta önce şartlı tahliye edildiğini belirterek, bunun da oy tercihini etkilemeye yönelik olup olmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğunu savundu.

Özgür Çelik ise dört meclis üyesinin AKP’ye geçmesinin ardından vatandaşlara 5 Eylül saat 20.00’de Üsküdar Belediyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

ÜSKÜDAR NEDEN ÖNEMLİ?

Üsküdar’daki gelişmeler, AKP iktidarı açısından da sembolik önem taşıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki ikamet adresinin bulunduğu Üsküdar’da CHP, Sinem Dedetaş’tan önce son olarak 1994’te belediye seçimini kazanmıştı.