Üsküdar seçiminin ardından gözyaşlarına boğulan kadın üyeden ilk açıklama

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yeniden yapıldı. AKP ile MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin, 23 oy alarak başkan vekili seçildi. Seçimin ardından Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Hazal Bayhan Koç gözyaşlarına hakim olamadı. Koç, Halk TV canlı yayınına katılarak yaşadıklarını anlattı.

Koç, gözyaşlarının yalnızca kendisine ait olmadığını belirterek, "Yaşadığımız dünle sınırlı bir süreç değil. Gördüğünüz gözyaşları uzunca bir süredir içinde bulunduğumuz yargı kıskacından yorulmuş, bunalmış ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyecek olan Üsküdarlı bütün komşularımızın gözyaşlarıydı. Sadece benim gözyaşlarım değildi" dedi.

Sinem Dedetaş ile birlikte çalışma fırsatı bulduklarını söyleyen Koç, Dedetaş'ın belediyecilik anlayışına da değindi. Koç, "Başkanımızın hem sosyal belediyecilik hem kadın çalışmalarına verdiği önem hepimizin malumu" ifadelerini kullandı.

Dedetaş'ın yokluğunda belediyedeki çalışmaları sürdürmek istediklerini belirten Koç, "Biz de kendisinin yokluğunda emaneti sürdürmek çok isterdik ama mümkün olmayacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Koç, bundan sonraki süreçte özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çalışmalar için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi:

"Bizim için önemli olan şu saatten sonra belediyeyi kimin yönettiğinden ziyade Üsküdarlı seçmenlerimizin ve komşularımızın yaşanan siyasi süreçlerden dolayı mağdur olmaması" diyen Koç, önceliklerinin Üsküdarlılar olduğunu vurguladı.

Meclis aritmetiğinin değişmesine ilişkin de konuşan Koç, 31 Mart 2024 seçimlerinde çoğunlukla kazandıkları mecliste gelinen noktada dağılımın 21'e 21 geldiğini belirtti. Koç, bu durumun kendilerinde kaygı yarattığını söyledi.

Koç, seçim sırasında endişeli olduklarını ancak kamu görevi yaptıkları için sakinliklerini korumaya çalıştıklarını ifade etti. Gözyaşlarının kameralara yansımasına ilişkin ise, "Biz yayının bittiği kanaatindeydik, kameralara yakalanmış olduk" dedi.