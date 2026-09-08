YENİ Parti Üsküdar'daki skandalı açıkladı: İşte İstanbul Valiliği'nin adaleti

Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçiminin dördüncü tur oylaması, muhalefet cephesine yönelik gözaltılar, soruşturmalar ve operasyonların gölgesinde gerçekleşti. Seçim sonucunda AKP-MHP'nin ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP-Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kaldı.

Seçim sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından Yeni Parti'den açıklama geldi. Yeni Parti'nin seçim salonuna girmemesi için önce "grubu olmayan partiler giremez" denildiği, grup kurulduktan sonra ise "hiçbir siyasi parti giremez" kararı çıkarıldığı belirtildi.

YENİ PARTİ'DEN SERT AÇIKLAMA

Yeni Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seçim sürecinde yaşananlara tepki gösterildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşte İstanbul Valiliği'nin adaleti… Yeni Parti'yi seçim salonuna sokmamak için önce: 'Grubu olmayan partiler seçim salonuna giremez' dediler. Yeni Parti Meclis'te grubunu kurdu. Bu kez ikinci yazıyı çıkardılar: 'Hiçbir siyasi parti giremez.' dendi."

NE OLMUŞTU

Tartışmalı seçimin dördüncü turunda AKP-MHP'nin ortak adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP-Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kalmıştı.