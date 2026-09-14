Üsküdar Belediyesi’nin seçim sürecinde tutuklandı: 4 yaşındaki kızı annesini tanıyamadı

Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçiminin yenilenmesi sürecinde gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Amine Cansu Çelik tutuklandı. Çelik’in 4 yaşındaki kızıyla ilgili yaşananlar ise dikkat çekti.

SEÇİM ÖNCESİ GÖZALTINA ALINDI, ARDINDAN TUTUKLANDI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıyla belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi süreci başladı.

5 Ağustos’ta yapılan ilk seçimde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, dördüncü turda 22 oy alarak başkan vekili seçildi. AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kaldı.

AKP’nin seçim sonucuna yönelik usulsüzlük itirazının ardından süreç yargıya taşındı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ve sonrasında Bölge İdare Mahkemesi’nin CHP’nin itirazını reddetmesiyle seçimin yenilenmesine karar verildi.

Yenileme kararı sonrasında CHP’li bazı belediye meclis üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Amine Cansu Çelik, Mithat Özdemir ve Ekrem Baki gözaltına alınırken Nihat Doğan ile Divan Başkanı Ali Aral ifadeye çağrıldı.

Çelik, 2 Eylül’de gözaltına alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SEÇİM AKP'NİN OLDU

Seçimin yenilenmesinden iki gün önce Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı.

8 Eylül’de gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminin dördüncü turunda AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23, CHP’nin adayı ise 19 oy aldı. Böylece Gültekin, Üsküdar Belediyesi’nin yeni başkan vekili oldu.

"4 YAŞINDAKİ KIZI ANNESİNİ TANIYAMADI"

İBB CHP Grup Başkan Vekili Ülkü İnanlı, Amine Cansu Çelik’in tutuklanma sürecine ve 4 yaşındaki kızı Alya Mina Çelik’in yaşadıklarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İnanlı, Çelik’in ifade vermek üzere çağrıldığını belirterek kendisinin de avukat olarak yanında olduğunu söyledi. İnanlı’nın aktardığına göre Çelik, Vatan Emniyet’e ifade vermek amacıyla kendi isteğiyle gitti ancak Mali Şube’de gözaltı kararı kendisine tebliğ edilerek nezarete konuldu. İnanlı, Çelik’in ifadesinin emniyete götürüldükten ancak 4 gün sonra alındığını belirtti.

11 GÜN SONRA CEZAEVİNDE BULUŞTULAR

İnanlı, konuşmasında Çelik’in 4 yaşındaki kızı Alya Mina’dan da bahsetti. Çelik’in tutuklanmasının ardından kızının 11 gün boyunca annesini göremediğini belirten İnanlı, çocuğun bu süreçte teyzesinin yanında kaldığını söyledi.

İnanlı, Alya Mina’nın 11 gün sonra annesini cezaevinde ziyaret ettiğini ve küçük kızın annesini gördüğünde önce "Teyze" diye seslendiğini anlattı. İnanlı, "11 gündür annesinden telefon almıyor. Annesinin nerede olduğunu bilmiyor. 4 yaşındaki çocuğa bunu nasıl anlatırsınız?" ifadelerini kullandı.

Çocuğun annesini beklediğini söyleyerek "Anne bekliyorum, gelmiyorsun" dediğini aktaran İnanlı, yaşananların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini ifade etti. İnanlı ayrıca Çelik hakkında "İsnat edilen bir tane suç bile yok" ifadelerini kullanarak tutuklama kararına tepki gösterdi.