Son Dakika | Üsküdar Belediye Meclis üyesi 3 kişiye tutuklama talebi

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 belediye meclis üyesi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılıkta sorguları tamamlanan Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da tutuklandığı belirtilirken, soruşturmanın “suç örgütü” iddiası kapsamında yürütüldüğü ifade edildi. Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından operasyon devam etti.

GÖZALTILAR DEVAM EDERKEN 4 CHP'Lİ AKP'YE GEÇTİ

Öte yandan, başkanvekili seçiminde CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya aldığı 22 oyla başkanvekili seçilmişti. Ancak AKP'nin itirazları sonrası seçim iptal edildi. Yeniden seçim kararı alınmasının akabinde ve gözaltı sürecinin devam ettiği sırada CHP’li 4 belediye meclis üyesinin AK Parti’ye geçti. Üsküdar Belediyesi’nde başkanvekili seçimi ise 8 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek.