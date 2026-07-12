Uşak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Kaza, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (42) idaresindeki 06 DAD 862 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

ÜÇ VATANDAŞ YARALANDI SÜRÜCÜNÜN DURUMU KRİTİK

Yol kenarına savrulan araçta bulunan üç kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü A.K. ile araçta yolcu konumunda bulunan S.G. (41) ve Ü.D. (58) vücutlarının çeşitli yerlerinden darbeler aldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, kazada ağır yaralanan sürücü A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.