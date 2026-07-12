Silivri'de yangın! İnceleme başlatıldı

Silivri'de otluk alanda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Gölet Caddesi'nde çıktı.

Yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan hobi bahçelerine sıçradı. Alevlere ilk müdahaleyi ise çevrede bulunan vatandaşlar yaptı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer alanlara sıçraması engellendi.

Yangında 2 hobi bahçesi kullanılamaz duruma gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise inceleme başlatıldı. (DHA)