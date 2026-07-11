Şüpheli ölüm soruşturmasında flaş gelişme! Güllü ölmeden önce kaydedilen yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada iddianame hazırlığında sona gelindi süreç devam ederken, sanatçının yaşamını yitirmeden kısa süre önce kaydedildiği belirtilen yeni görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada sona yaklaşıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığıı’nın hazırladığı iddiannamenin önümüzdeki haftalarda tamamlanması beklenirken, soruşturma kapsamında tutuklu bulunan kızı Tuğyan Gülter’in yargılanma sürecine ilişkin kritik aşamaya gelindi.
Çınarcık‘taki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada gözler iddianameye çevrilmiş durumda.
Aylar sürenin incelemenin ardından gözaltına alınan kızı Tuğyan Gülter’in çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanmıştı.
Soruşturma dosyasında iddiannamenin hazırlanması beklenirken, Güllü’nün hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce çekildiği belirtilen, yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.