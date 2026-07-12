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Halk TV Türkiye Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü

Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü

Avcılar'da çatı onarımı sırasında çıkan yangın, dakikalar içinde büyüyerek iki daireyi sardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, küle dönen evler kullanılamaz hale geldi.

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Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü

Avcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında onarım çalışmaları sırasında çıkan yangın, bitişikteki iki daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki daire kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre, çatıda yürütülen onarım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, çatı katından bitişiğindeki iki daireye sıçradı.

Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da tutuşmasına neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hem binadaki yangın hem de boş arsadaki ot yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü - Resim : 2

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İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iki daire küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü - Resim : 4

Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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