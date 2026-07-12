Avcılar'da çatı yangını! İki daire küle döndü

Avcılar'da 5 katlı bir binanın çatısında onarım çalışmaları sırasında çıkan yangın, bitişikteki iki daireye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki daire kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi'ndeki Kerim Tekin Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi.

İddiaya göre, çatıda yürütülen onarım çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, çatı katından bitişiğindeki iki daireye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında çatıdan sıçrayan kıvılcımlar, sokak üzerindeki boş arsada bulunan kuru otların da tutuşmasına neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hem binadaki yangın hem de boş arsadaki ot yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, alevlerin sıçradığı iki daire küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)