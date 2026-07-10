Son dakika | Bodrum'da makilik alanda yangın: Ekipler harekete geçti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankeri, itfaiye ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. (AA)

YANGINLARA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve düşük nem oranı nedeniyle vatandaşların ormanlık alanlarda çok daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor. Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla mesire alanları dışındaki bölgelerde ateş yakılmaması, anız yakma işlemlerine son verilmesi ve seyir halindeki araçlardan yol kenarlarına sigara izmariti atılmaması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, yangın çıkarma riski yüksek olan cam ve plastik atıkların doğaya bırakılmaması ve herhangi bir duman görülmesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması önem arz ediyor.

ERKEN MÜDAHALENİN VE EKOLOJİK DENGENİN ÖNEMİ

Orman yangınlarına ilk müdahalenin süresi, yangının büyümesini ve geniş alanlara yayılmasını engellemede en kritik faktör olarak kabul ediliyor. Çıkan yangınlar sadece ağaçları değil, bölgedeki yaban hayatını, bitki örtüsünü ve mikroklimayı da doğrudan tahrip ederek ekolojik dengeye ciddi zararlar veriyor. Yetkililer, yangınların yol açtığı ekonomik ve çevresel kayıpların en alt düzeye indirilmesi için toplumsal bilincin artırılmasının ve önleyici tedbirlere eksiksiz uyulmasının zorunlu olduğunu vurguluyor.