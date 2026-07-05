Üretici istedi Mansur Yavaş yaptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başlattığı "Veteriner Hekimliği Hizmeti Projesi" kapsamında 2 bin 531 çiftçinin Başkent Kartına veteriner masrafları için toplam 12,5 milyon TL yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı desteklemek ve zorluk çeken üreticilerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Türkiye'de bir ilki hayata geçirdi. Göreve geldiği günden bu yana üreticiye ve çiftçiye verdiği desteklerle dikkat çeken Yavaş, "Veteriner Hekimliği Hizmeti Projesi" ile küçük aile işletmelerine derin bir nefes aldırdı.

MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK HESAPLARA AKTARILDI

Yürütülen projenin bütçe planlaması doğrultusunda, 1 ile 20 büyükbaş veya 1 ile 200 küçükbaş hayvana sahip olan 2 bin 531 üreticiye ulaşıldı. Hak sahibi üreticilerin her birine kişi başı 4 bin 950 TL tutarında destek sağlandı. Toplamda 12 milyon 528 bin 450 TL lirayı bulan bu finansman, doğrudan üreticilerin Başkent Kart hesaplarına aktarıldı. Yetiştiriciler, hesaplarına yatan bu tutarla suni tohumlama, aşı, ilaç, tedavi ve cerrahi müdahale gibi temel veterinerlik işlemlerinden faydalanabiliyor. Sahada hizmet kalitesini artırmak ve çiftçiye en yakın noktadan destek sunmak adına 101 farklı veteriner kliniği ile görüşmeler yapılırken, bunlardan 69'u ile sözleşme imzalandı.

SAHADAN GELEN TALEPLERE YANIT

Projenin operasyonel detayları hakkında bilgi veren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, bu projenin tamamen sahadaki taleplerden doğduğunu ifade ederek, “Sahada yapılan ziyaretlerde, hayvan besleme eğitimlerinde ve anket çalışmalarında veteriner hekim hizmetlerinin çok pahalı olduğu tarafımıza iletildi. Üreticilerimizden gelen bu talep doğrultusunda hayvancılığın geliştirilmesi, hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla ekonomik sebeplerden dolayı veterinerlik hizmetlerini alamayan küçük aile işletmelerine dönük bir proje hazırladık. Üreticilerimiz, veteriner hekim kliniklerinden gerek ilaç gerek suni tohumlama gerekse tedavi yönünden yararlanacaklar. Biz bu küçük desteklerle, üreticimizin veterinerlik hizmetlerini alarak daha bilinçli, daha düzgün bir yetiştiricilik yapmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Uygulamanın hayata geçirilmesi ve Başkent Kartlara ödemelerin yansımasıyla birlikte Başkentli hayvan yetiştiricileri veteriner kliniklerinin yolunu tuttu. Yeni doğan kuzularının karma aşılarını, hayvanlarının iç ve dış parazit temizliklerini ile enterotoksemi gibi aşı uygulamalarını belediyenin sağladığı bütçeyle yaptıran üreticiler, projede emeği geçen tüm belediye yetkililerine teşekkürlerini sundu.