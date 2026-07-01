Mansur Yavaş'tan NATO eleştirilerine yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi dolayısıyla belediyenin yürüttüğü çalışmalara yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi. Belediyecilik anlayışları gereği yapılan tüm eleştirileri daha iyi hizmet sunabilmek adına birer yol gösterici olarak gördüklerini ifade eden Yavaş, her bir eleştiriyi dikkatle dinlediklerini ve baş tacı yaptıklarını belirtti.

"HİÇBİR ZAMAN KUSURSUZ OLDUĞUMUZU SÖYLEMEDİK"

Mansur Yavaş'ın açıklaması şöyle:

Sevgili hemşehrilerim;

Bizim belediyecilik anlayışımıza göre yapılan eleştiriler; talep edilen hizmetlerin daha iyisini yapabilmemiz için yol göstericidir.

Bu nedenle yapılan her eleştiriyi dikkatle dinliyor, her birini başımın üstünde taşıyorum.

Hiçbir zaman kusursuz olduğumuzu söylemedik. Elbette eksiklerimiz var. Bunların bir kısmı belediyemizin iradesi dışında gelişen şartlardan kaynaklansa da bizim görevimiz mazeretsiz çözüm üretmektir.

Bu anlayışla, başta şahsım olmak üzere tüm üst yönetimimiz ve ilgili birimlerimiz gerekli değerlendirmeleri yaptı. Ekiplerimize hizmetlerin daha dikkatli, daha hızlı ve daha etkin yürütülmesi konusunda gerekli talimatları verdik.

Bu vesileyle şunu da belirtmek isterim; ilgili kamu kurumları ve belediyemiz, yıllardır özlemini çektiğimiz koordinasyon ve birlikte çalışma anlayışıyla bu süreçte çalışmıştır.

Katkı sunan tüm kurumlara da teşekkür ediyorum.

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.