Ünlüleri dolandıran 'Ponzi Mine' yakalandı! Üzerinde sahte kimlik çıktı: Kendini inkar etti

Kurduğu saadet zinciriyle aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve Semih Erden'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen "Ponzi Mine" lakaplı Mine Mumcu, film gibi bir operasyonla Kadıköy'de yakalandı.

Hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mumcu, üzerindeki sahte kimlikle yakayı ele verdi.

"PONZİ MİNE" LÜKS KAFEDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; ünlülere yönelik saadet zinciriyle yaklaşık vurgun yaptığı öne sürülen ve 20 yıl hapis cezasıyla Mart 2023'ten bu yana firari olan Mine Mumcu'nun İstanbul Kadıköy'de bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mumcu'yu Suadiye'de lüks bir kafede oturduğu esnada yakaladı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI: KENDİNİ İNKAR ETTİ

Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Mumcu'nun, bir süre kendisinin Mine Mumcu olduğunu kabul etmediği öğrenildi.

ÜNLÜLERİ 35 MİLYON LİRA DOLANDIRDI İDDİASI

Mumcu'nun; aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi kurduğu saadet zinciriyle dolandırdığı iddia edilmişti.

Öte yandan Mumcu'nun; "örgüt kurmak", "sahtecilik", "güveni kötüye kullanmak", "gasp" ve "kamu görevlisi olduğunu iddia ederek dolandırıcılık yapmak" suçlarının da aralarında yer aldığı 12 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bazı olaylarda kendisini avukat, bazı olaylarda ise Yahudi uyruklu iş kadını olarak tanıttığı iddia edilen Mumcu; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)