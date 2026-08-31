Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu

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Ünlü rapçi Poizi’nin Beyoğlu konseri sırasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis müdahale etti. Yaşananlar kameraya da yansıdı.

29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana gelen olayda, saat 21.00’de başlayan Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sebebiyle konser alanında arbede yaşandı, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girdi ve tarafları ayırdı.

O ANLAR KAMERADA

Konser esnasında meydana gelen kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı. (DHA)