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Halk TV Türkiye Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu

Rapçi Poizi’nin konserinde ortalık bir anda karıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, kavgaya polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

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Ünlü rapçi Poizi’nin Beyoğlu konseri sırasında kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgaya polis müdahale etti. Yaşananlar kameraya da yansıdı.

29 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda meydana gelen olayda, saat 21.00’de başlayan Poizi konserini izleyenler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 1

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga sebebiyle konser alanında arbede yaşandı, polis ve özel güvenlik görevlileri araya girdi ve tarafları ayırdı.

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 2

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O ANLAR KAMERADA

Konser esnasında meydana gelen kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, kalabalığın ortasında tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı, polis ve özel güvenlik görevlilerinin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı. (DHA)

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 4

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 5

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 6

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 7

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 8

Ünlü rapçinin konserinde ortalık bir anda karıştı! Beyoğlu’nda tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 9

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Konser Kavga Beyoğlu
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