Ünlü dinlenme tesislerinin patronunun ani ölümü!

Berceste Dinlenme Tesisleri ortaklarından iş insanı Yusuf Akdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi. Akdoğan, Kaynaşlı’da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Düzce iş dünyasının tanınan isimlerinden Yusuf Akdoğan, Berceste’nin Gümüşova mevkisindeki tesislerinde bulunduğu sırada aniden fenalaştı.

İhbar üzerine tesise sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Akdoğan, Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastaneye ulaştırıldığında kalbi duran Akdoğan’ın kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Acil olarak anjiyoya alınan Akdoğan’ın durumu operasyon sırasında yeniden ağırlaştı.

59 yaşındaki iş insanı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yusuf Akdoğan için Kaynaşlı’da cenaze namazı kılındı. Akdoğan’ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Haberlisin'in haberine göre; cenaze törenine AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci de katıldı. İnci, yaptığı paylaşımda Akdoğan’ın ailesine, yakınlarına, Berceste ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bölgedeki ticari faaliyetlerinin yanı sıra sosyal çalışmaları ve hayırseverliğiyle de tanınan Akdoğan’ın vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra iş çevresinde de üzüntüyle karşılandı.