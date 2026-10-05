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Balık tutarken yaşamını yitirdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık tutmak için denize açılan Mustafa Türcan (65), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Balık tutarken yaşamını yitirdi

Olay, Cide ilçesine bağlı Gideros koyu açıklarında meydana geldi. Arkadaşının balıkçı teknesiyle balık tutmak için denize açılan Mustafa Türcan, Cide Limanı'na dönüş sırasında teknede fenalaştı. İhbar üzerine tekneye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hastaneye kaldırdığı Türcan doktorların müdahalesine karşın yaşama tutunamadı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TEKNEYE MÜDAHALE ETTİ

Sahil Güvenlik ekipleri, tekneden Mustafa Türcan'ı alıp Cide Limanı'na götürdü. Limanda bekleyen sağlık ekipleri Türcan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Türcan, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TÜRCAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Türcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türcan'ın cenazesi Cide Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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