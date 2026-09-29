Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Boş kayığı kıyıya vurdu: Ordu açıklarında cansız bedeni bulundu

Boş kayığı kıyıya vurdu: Ordu açıklarında cansız bedeni bulundu

Balık tutmak için Ordu'da denize açılan Özen Arslan'ın kayığı Perşembe ilçesinde kıyıya vurdu. Arslan'ın gece saatlerinde cansız bedeni bulundu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Boş kayığı kıyıya vurdu: Ordu açıklarında cansız bedeni bulundu

Ordu'da balık tutmak için denize açılan 65 yaşındaki Özen Arslan'dan bir daha haber alınamadı. İlerleyen saatlerde Arslan'ın kayığı Perşembe kıyısına vurdu. Termal kameralarla yapılan aramalarda Arslan'ın Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi Bozukkale mevkisinde dün kıyıya vuran kayığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika | Fındık piyasası mercek altında: Ticaret Bakanlığı müfettiş görevlendirdiSon Dakika | Fındık piyasası mercek altında: Ticaret Bakanlığı müfettiş görevlendirdi

DRON VE TERMAL KAMERALAR İLE ARANDI

Yapılan incelemede, kayığın Özen Arslan’a ait olduğu belirlendi. Arslan’ın dün saat 16.30 sıralarında Kumbaşı Balıkçı Barınağı’ndan balık tutmak amacıyla denize açıldığı, kendisinden haber alınamadığı ve cep telefonuna da ulaşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından termal kameralı dron ile havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle arama çalışmalarına destek verdi.

CESEDİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Deniz kıyısında otururken dalgalar birden içeri çekti! Yardıma koşsalar da acı haber geldiDeniz kıyısında otururken dalgalar birden içeri çekti! Yardıma koşsalar da acı haber geldi

Yapılan çalışmalar sonunda Özen Arslan’ın, saat 21.30 sıralarında Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

Boş kayığı kıyıya vurdu: Ordu açıklarında cansız bedeni bulundu - Resim : 3

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınan Arslan’ın cenazesi, Kumbaşı Balıkçı Barınağı’na getirildi, buradan da cenaze aracıyla Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balık Ordu Karadeniz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro