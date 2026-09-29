Boş kayığı kıyıya vurdu: Ordu açıklarında cansız bedeni bulundu

Ordu'da balık tutmak için denize açılan 65 yaşındaki Özen Arslan'dan bir daha haber alınamadı. İlerleyen saatlerde Arslan'ın kayığı Perşembe kıyısına vurdu. Termal kameralarla yapılan aramalarda Arslan'ın Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

Olay, dün Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi Bozukkale mevkisinde dün kıyıya vuran kayığı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

DRON VE TERMAL KAMERALAR İLE ARANDI

Yapılan incelemede, kayığın Özen Arslan’a ait olduğu belirlendi. Arslan’ın dün saat 16.30 sıralarında Kumbaşı Balıkçı Barınağı’ndan balık tutmak amacıyla denize açıldığı, kendisinden haber alınamadığı ve cep telefonuna da ulaşılamadığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler tarafından termal kameralı dron ile havadan, karadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Bölgedeki balıkçılar da tekneleriyle arama çalışmalarına destek verdi.

CESEDİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonunda Özen Arslan’ın, saat 21.30 sıralarında Perşembe ilçesi açıklarında su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden alınan Arslan’ın cenazesi, Kumbaşı Balıkçı Barınağı’na getirildi, buradan da cenaze aracıyla Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)