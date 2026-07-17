Üniversite sınavında puan hesaplaması değişti: Soru iptal ediliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan Matematik sorusunun cevabının değiştirilmesiyle başlayan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. AYT Matematik testindeki 23. soru iptal edilirken, bu karar puan hesaplamalarını da etkileyecek.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA PUAN HESAPLAMASI DEĞİŞTİ: SORU İPTAL EDİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın aktardığına göre AYT Matematik testindeki 23. sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yazdık, çok gündemde tuttuk. İptal edilmesi gerektiğini de ilk gün söyledik. Güzel haber de geldi. AYT 23. soru iptal ediliyor. Hesaplamalarınıza o göre yapın" ifadelerini kullandı.

SIRA EDEBİYAT SORUSUNDAKİ TEMYİZ KARARINDA

Özay, ÖSYM'nin sonuçların açıklanmasına yönelik hazırlıklarını tamamladığını ancak sürecin tamamlanması için daha önce iptal edilen Edebiyat sorusuna ilişkin temyiz kararının beklendiğini belirtti.

Edebiyat sorusuyla ilgili kararın 17 Temmuz Cuma günü çıkmasının beklendiğini ifade eden Özay, kararın ardından YKS sonuçlarının açıklanmasının önünde herhangi bir engel kalmayacağını söyledi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edebiyat sorusuna ilişkin temyiz kararının zamanında çıkması halinde YKS sonuçlarının 20 Temmuz Pazartesi günü açıklanması planlanıyor. Ancak kararın gecikmesi durumunda sonuçların salı ya da çarşamba gününe sarkabileceği belirtiliyor.

Tüm planlamaların ise pazartesi günü sonuçların ilan edilmesi üzerine yapıldığı ifade ediliyor.