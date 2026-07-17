Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Üniversite sınavında puan hesaplaması değişti: Soru iptal ediliyor

Üniversite sınavında puan hesaplaması değişti: Soru iptal ediliyor

Üniversite sınavında AYT Matematik testindeki 23. soruyla ilgili karar verildi; puan hesaplaması değişti. İktidar medyasının aktardığına göre tartışmalara neden olan o soru iptal ediliyor. Sonuçların açıklanması için gözler edebiyat sorusu kararında.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Üniversite sınavında puan hesaplaması değişti: Soru iptal ediliyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan Matematik sorusunun cevabının değiştirilmesiyle başlayan tartışmalarda yeni bir gelişme yaşandı. AYT Matematik testindeki 23. soru iptal edilirken, bu karar puan hesaplamalarını da etkileyecek.

ÜNİVERSİTE SINAVINDA PUAN HESAPLAMASI DEĞİŞTİ: SORU İPTAL EDİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın aktardığına göre AYT Matematik testindeki 23. sorunun iptal edilmesi kararlaştırıldı.

Üniversite sınavında puan hesaplaması değişti: Soru iptal ediliyor - Resim : 1

Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok yazdık, çok gündemde tuttuk. İptal edilmesi gerektiğini de ilk gün söyledik. Güzel haber de geldi. AYT 23. soru iptal ediliyor. Hesaplamalarınıza o göre yapın" ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına girmeden 20 net öne geçtilerÜniversite sınavına girmeden 20 net öne geçtiler

SIRA EDEBİYAT SORUSUNDAKİ TEMYİZ KARARINDA

Özay, ÖSYM'nin sonuçların açıklanmasına yönelik hazırlıklarını tamamladığını ancak sürecin tamamlanması için daha önce iptal edilen Edebiyat sorusuna ilişkin temyiz kararının beklendiğini belirtti.

Üniversite sınavında puan hesaplaması değişti: Soru iptal ediliyor - Resim : 3

Edebiyat sorusuyla ilgili kararın 17 Temmuz Cuma günü çıkmasının beklendiğini ifade eden Özay, kararın ardından YKS sonuçlarının açıklanmasının önünde herhangi bir engel kalmayacağını söyledi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Edebiyat sorusuna ilişkin temyiz kararının zamanında çıkması halinde YKS sonuçlarının 20 Temmuz Pazartesi günü açıklanması planlanıyor. Ancak kararın gecikmesi durumunda sonuçların salı ya da çarşamba gününe sarkabileceği belirtiliyor.

Uzmandan üniversite öğrencisi adaylarına tercih uyarısı: Sadece puana odaklanmayınUzmandan üniversite öğrencisi adaylarına tercih uyarısı: Sadece puana odaklanmayın

Tüm planlamaların ise pazartesi günü sonuçların ilan edilmesi üzerine yapıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üniversite Sınav YKS
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro