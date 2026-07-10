Uzmandan üniversite öğrencisi adaylarına tercih uyarısı: Sadece puana odaklanmayın

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih dönemi öncesinde yükseköğretim kalite güvencesi ve uluslararası program akreditasyonu alanında çalışmalar yürüten Saygı Ünlü, üniversite adaylarına tercih sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü, adayların tercih yaparken yalnızca puan, başarı sırası, şehir ya da üniversitenin ismine göre karar vermemesi gerektiğini belirterek, tercih edilecek programın eğitim kalitesinin de dikkate alınmasının önem taşıdığını söyledi.

Üniversite tercihinin sadece bir yerleştirme süreci olmadığını ifade eden Ünlü, adayların "Bu program bana ne kazandıracak, hangi bilgi ve becerilerle mezun olacağım, mezuniyet sonrasında bana nasıl bir katkı sağlayacak?" gibi sorulara da yanıt araması gerektiğini dile getirdi.

Tercih sürecinde programların müfredatı, uygulama ve staj olanakları, akademik kadrosu, öğrenci destek hizmetleri, mezunlarının kariyer durumu ve akreditasyon bilgileri hakkında araştırma yapılmasını öneren Ünlü, yalnızca geçmiş yılların taban puanlarına bakılarak tercih yapılmasının yeterli olmayacağını ifade etti.

Üniversitelerin resmi internet sitelerinin adaylar için önemli bir bilgi kaynağı olduğunu belirten Ünlü, bölüm sayfalarında programın amacı, ders planı, akademik kadro, staj imkanları, mezuniyet sonrası çalışma alanları ve akreditasyon bilgilerinin yer alması gerektiğini söyledi. Bu bilgilerin eksik olması halinde adayların üniversiteden bilgi istemesi gerektiğini de ekledi.

Akreditasyonun, bir programın bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtiğini gösteren önemli bir kalite göstergesi olduğunu belirten Ünlü, bunun tek başına tercih nedeni olmasa da eğitim kalitesi açısından dikkate alınması gereken unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

Adayların tercih yaparken programın güncel bir müfredata sahip olup olmadığını, uygulamalı eğitim imkanlarını, mezunların hangi alanlarda çalıştığını ve programın öğrenci geri bildirimlerini dikkate alıp almadığını araştırmasının faydalı olacağını belirten Ünlü, öğrencilerin ilgi alanları ve hedeflerini de göz önünde bulundurması gerektiğini söyledi.

"Popüler olan her bölüm herkes için doğru tercih olmayabilir" diyen Ünlü, doğru tercihin öğrencinin ilgi alanı, yetenekleri ve hedefleriyle programın sunduğu imkanların birlikte değerlendirilmesiyle yapılabileceğini ifade etti.

Ünlü ayrıca, tercih dönemi başlamadan önce adayların üniversitelerin resmi internet siteleri, bölüm sayfaları ve YÖK Atlas gibi kaynaklardan araştırma yapmasının daha bilinçli tercih yapmalarına katkı sağlayacağını söyledi.