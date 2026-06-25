Üniversite sınavında 15 dakika kuralı esnetilmiyor! ÖSYM 6 nedeni sıraladı
ÖSYM tarafından YKS ve benzeri sınavlarda uygulanan “15 dakika kuralının” esnetilmeyeceği öğrenildi. Kurum, kuralın değişmeme nedenini 6 maddede açıkladı.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere ÖSYM sınavlarında uygulanan “15 dakika kuralı” yeniden tartışma konusu olurken, kurum bu uygulamadan neden vazgeçmediğine ilişkin gerekçeleri 6 maddede anlattı.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun geçmişte yaptığı geç kalan adayların başka salonlarda sınava alınması önerisine rağmen ÖSYM buna karşı çıkıyor.
15 DAKİKA KURALINDA TAVİZ YOK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 15 dakika kuralından taviz vermeyeceği belirtilen ÖSYM gerekçelerini şu 6 maddede sıraladı:
- Sınava başvuran her aday için fotoğraflı tek bir cevap kağıdı hazırlanıyor. Bu uygulama ile, adayların başka salona geçiş, kimlik ve evrak eşleşmesi engelleniyor.
- Sınava geç kalan bir adayın başka salona alınmasının, başkasının yerine sınava girme gibi usulsüzlüklere neden olabilir.
- Özel salon uygulamasının faaliyete geçirilmesi durumunda, birbirini tanıyan adayların bilerek sınava geç kalması ve aynı salonda sınava girerek kopya çekmeye yönelmesi teşvik edilebilir.
- Adaylara ayrı sınav yapılması durumunda soruların eş değerliği sağlanamaz, bu da sıralamadaki adaleti bozar.
- Sınava vaktinde gelen adaylar açısından, geç gelenlere ayrıcalık sağlandığı algısı oluşur ve sınav adaletine güvenilmez.
- Milyonların girdiği bir sınavda kuralı esnetmenin kaosa yol açacağı belirtilirken, ÖSYM’ye göre sınava alınmamanın bir ceza değil, ihmalin sonucu olduğu aktarıldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi