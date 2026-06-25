Üniversite sınavında 15 dakika kuralı esnetilmiyor! ÖSYM 6 nedeni sıraladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere ÖSYM sınavlarında uygulanan “15 dakika kuralı” yeniden tartışma konusu olurken, kurum bu uygulamadan neden vazgeçmediğine ilişkin gerekçeleri 6 maddede anlattı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun geçmişte yaptığı geç kalan adayların başka salonlarda sınava alınması önerisine rağmen ÖSYM buna karşı çıkıyor.

15 DAKİKA KURALINDA TAVİZ YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 15 dakika kuralından taviz vermeyeceği belirtilen ÖSYM gerekçelerini şu 6 maddede sıraladı: