Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sona erdi. Sınavın ardından temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlandı.

“Akademiklink” kullanıcı adıyla bilinen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, soruları yapay zeka sistemlerine yükleyerek dikkat çeken bir deneme gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Özkara’nın yaptığı denemede, farklı yapay zeka modellerine YKS soruları çözdürüldü. Gemini ve Claude gibi sistemlerin performansı karşılaştırıldı. Özkara, Claude’un sorulara yanıt vermekte daha yavaş davrandığını ifade ederken, Gemini’nin sonuçlarına ilişkin detayları ise paylaştı.

TOPLAM 11 YANLIŞ YAPTI

Paylaşılan verilere göre yapay zekanın performansı derslere göre değişiklik gösterdi:

TYT Türkçe’de 1 yanlış, Sosyal Bilgiler’de 1 yanlış, Matematikte 5 yanlış yapılırken, Fen bilimlerinde ise yanlış yapılmadı.

AYT oturumunda ise Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal ve Matematik testlerinde hiç yanlış yapılmazken, AYT Fen testinde 4 yanlış tespit edildi.

Genel tabloya bakıldığında yapay zekanın YKS’de toplam 11 soruda hata yaptığı görüldü.

NET SAYISI ARTTI

Öte yandan Özkara, yapay zekanın her yıl net sayısını artırdığını belirtti. Buna göre 2024 yılında 124,25 net, 2025 yılında 197,5 net ve 2026 yılında ise 266,25 net seviyesine ulaştı.