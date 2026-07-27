Üniversite kontenjanları belli oldu: 16 yeni bölüm ilk kez tercih edilebilecek

2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merakla beklediği tercih dönemi 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl üniversitelerde ön lisans programlarında 371 bin 476, lisans programlarında 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise 27 bin 191 olmak üzere toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor. Ayrılan bu kontenjanların 602 bin 117'si devlet üniversitelerine, 184 bin 914'ü vakıf üniversitelerine ve 18 bin 716'sı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere tahsis edildi. Ayrıca okul birincileri için 17 bin 862, şehit ve gazi yakınları için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadınlar için ise 10 bin 363 özel kontenjan tanımlandı.

YAPAY ZEKA BÖLÜMLERİ İLK KEZ AÇILIYOR

YÖK, Türkiye'nin iş gücü ihtiyacı ve gelecekte öne çıkacak alanları dikkate alarak program kontenjanlarında önemli düzenlemelere gitti. Bu kapsamda 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek. Lisansta Tarih ve Yapay Zeka, Felsefe ve Yapay Zeka, İşletme ve Yapay Zeka, Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik gibi bölümler açılacak.

Ön lisansta ise Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, İlaç Üretim Teknolojisi, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Laboratuvar Hayvanları, Balıkçılık Teknolojisi gibi yeni alanlar adayların tercihine sunulacak.

Açık öğretimde de ilk kez Yapay Zeka Destekli Kodlama ile Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı bölümleri yer alacak.

TIP FAKÜLTELERİNDE 18 BİNDEN FAZLA KONTENJAN BULUNUYOR

Beslenme ve diyetetik, bilgisayar mühendisliği, diş hekimliği, eczacılık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, hukuk, mimarlık, psikoloji ve tıp programlarının kontenjanları da belli oldu.

Bu kapsamda beslenme ve diyetetik programının kontenjanı 3 bin 539, bilgisayar mühendisliği programının kontenjanı 13 bin 430, diş hekimliği programının kontenjanı 6 bin 587, eczacılık programının kontenjanı 3 bin 166, fizyoterapi ve rehabilitasyon programının kontenjanı 5 bin 98, hemşirelik programının kontenjanı ise 16 bin 845 olarak gerçekleşti.

Hukuk programına 8 bin 812, mimarlık programına 3 bin 906, psikoloji programına 10 bin 465, tıp programına ise bu yıl 18 bin 627 kontenjan ayrıldı.

HUKUKTA BAŞARI SIRALAMASI BARAJI 100 BİNE ÇEKİLDİ

Popüler lisans programlarının kontenjanları belirlenirken bazı alanlarda başarı sıralaması barajlarında güncellemeye gidildi. Hukuk fakültelerine girişte uygulanan en düşük başarı sıralaması barajı 125 binden 100 bine çekildi. Tıp fakültelerinde 18 binden fazla kontenjan ayrılırken başarı sıralaması barajı 50 bin olarak korundu. Diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin ve öğretmenlik programları için 300 bin başarı sıralaması içinde yer alması gerekecek.

BİLİŞİM VE SANAYİ ODAKLI KONTENJANLARDA REKOR ARTIŞ

Ön lisans düzeyindeki Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri programlarının kontenjanı 2022 yılına göre yüzde 107 artırılarak 62 bin 104'e yükseltildi. Organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksekokullarının kontenjanı ise yaklaşık yüzde 70 artışla 4 bin 245 oldu. Siber güvenlik alanındaki programlara 772 kontenjan ayrılırken, Spor Bilimleri fakültelerinin kontenjanı da 14 bin 846'ya çıkarıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, kontenjan konusunu yalnızca sayısal bir mesele olarak değil, ülkenin insan kaynağı planlamasının stratejik bir unsuru olarak değerlendirdiklerini ifade ederek. "Kontenjan konusunu yalnızca sayısal mesele olarak değil, ülkemizin insan kaynağı planlamasının stratejik bir unsuru olarak ele almaktayız. Üniversitelerimizin akademik ve fiziki kapasitesi, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ve geleceğin meslek alanları birlikte değerlendirilerek çok dengeli ve rasyonel bir planlama yapmaktayız." dedi. (AA)