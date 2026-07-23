YKS şampiyonları kararını verdi: İşte Türkiye birincilerinin tercih edeceği bölümler
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Türkiye birincilerinin üniversite ve bölüm tercihleri belli oldu. Şampiyonlar, mühendislikten tıbba, ekonomiden animasyona kadar farklı alanlarda Türkiye'nin en seçkin üniversitelerini hedefliyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) zirvede yer alan öğrencilerden bazıları rotasını sağlık alanına bazıları ise mühendislik ve ekonomi alanlarına çevirdi. Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre, YKS şampiyonlarının hedefindeki üniversiteler ve bölümler belli oldu.
Şanlıurfa Fen Lisesi mezunu olan ve TYT birinciliğini elde eden Miraç Koşar, ilk tercihinin yüksek ihtimalle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olacağını dile getirdi.
Sınava üçüncü kez girerek YDT Fransızca alanında birinci olan Sena İlhan ise elde ettiği bu başarıya rağmen tercihini sayısal puan türünden yana kullanarak tıp fakültesinde eğitim almayı planlıyor.
Tercihini mühendislikten yana kullanacak olan Kabataş Erkek Lisesi mezunu TYT ve AYT Sayısal birincisi Şerif Efe Dartar, eğitimine Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etmeyi amaçlıyor.
Sınav hazırlığını kütüphanede kendi imkanlarıyla tamamlayarak TYT birincisi olan Abdullah Uslu da Boğaziçi, ODTÜ veya İTÜ'nün Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinde okumak istiyor.
AYT Eşit Ağırlık alanında Türkiye birincisi olan Kabataş Erkek Lisesi mezunu Tuğsem Bahar ise eğitimini Türkiye'de sürdürmek istediğini belirterek hedefinin Koç Üniversitesi Ekonomi bölümü olduğunu ifade etti.
YDS Almanca birincisi ve AYT Sayısal 558'incisi olan Eylül Uyar, okuyacağı bölüme henüz kesin bir karar vermediğini ancak ileride yapacağı mesleğin mutlaka insanlığa katkı sağlamasını arzuladığını belirtti.
AYT Sözel alanında birincilik ipini göğüsleyen Enes Salahaddin Coşkun ise hayallerini sanatla buluşturmayı planlıyor. Coşkun, dünyayı farklı bir pencereden yansıtıp anlatabilmek amacıyla üniversitede animasyon bölümünde eğitim görmeyi hedefliyor.