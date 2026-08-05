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Halk TV Türkiye Üç kişi feci şekilde can vermişti: Otomobilin İETT'ye son sürat çarptığı anlar ortaya çıktı

Üç kişi feci şekilde can vermişti: Otomobilin İETT'ye son sürat çarptığı anlar ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda arızalandığı için şoförünün kenara çektiği İETT otobüsüne arkadan gelen otomobil çarptı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

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İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne arkadan çarptığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre otomobil seyir halindeyken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde olan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Üç kişi feci şekilde can vermişti: Otomobilin İETT'ye son sürat çarptığı anlar ortaya çıktı - Resim : 1

Son dakika | Otomobil İETT'ye çarptı: 3 kişi hayatını kaybettiSon dakika | Otomobil İETT'ye çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı 3 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere götürdü.

Üç kişi feci şekilde can vermişti: Otomobilin İETT'ye son sürat çarptığı anlar ortaya çıktı - Resim : 3

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen otomobildeki yolcu Gökhan Gaş (35), Nazlı Cesur (28) ve otomobilin sürücüsü öldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Üç kişi feci şekilde can vermişti: Otomobilin İETT'ye son sürat çarptığı anlar ortaya çıktı - Resim : 4

OTOMOBİLİN İETT'YE SON SÜRAT ÇARPTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Otomobilin, İETT otobüsüne arkadan çarptığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaza anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Üç kişi feci şekilde can vermişti: Otomobilin İETT'ye son sürat çarptığı anlar ortaya çıktı - Resim : 5

İETT otobüsünün durduğu ve otomobilin hızla gelip otobüse çarptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Küçükçekmece İETT Kaza Ölüm
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