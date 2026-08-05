Son dakika | Otomobil İETT'ye çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100'de trafik akışı Edirne istikametine yan yoldan sağlanıyor. İETT'den de açıklama geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ARKADAN İETT'YE ÇARPTI

3 kişi yaşamını yitirdiği kaza Küçükçekmece'de bir otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu meydana geldi.

D-100'de Edirne istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALILARDI: HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Meydana gelen feci kazada araçta sıkışan 3 kişi, müdahaleye gelen itfaiye ekipleri ile araçtan çıkartıldı. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan 3 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Kazadan sonra kara yolu trafiğe kapatıldı. Araç ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

İETT'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İETT kaza ile ilgili açıklama yaptı. İETT, soruşturma başlatıldığını belirtti:

"5 Ağustos 2026 tarihinde (bugün) Küçükçekmece İlçesi

E-5 Karayolu Nikâh Sarayı durağı mevkiinde, İETT otobüsüne bir sivil aracın arkadan çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir.

Olay yerine İETT, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Emniyet Birimlerince derhal intikal edilmiş ve yaralılar 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edilmiştir.

Ancak kazada, sivil araç içerisinde bulunan 3 kişinin vefat ettiği bilgisi alınmıştır.

Kaza sebebiyle; Kurumumuzca ve adli makamlarca gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz."