Üç evladını Ezgi Apartmanı'nda kaybeden anne: Mücadelemiz devam edecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı'na ilişkin davada "olası kastla öldürme" suçlamasıyla yargılanan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmiş, hükümlülerin tahliyesine yapılan itiraz ise reddedilmişti. Konuya ilişkin, üç evladını Ezgi Apartmanı enkazında kaybeden Nurgül Göksu'dan açıklama geldi.

Nurgül Göksu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımında "Geçtiğimiz perşembe günü ,Üç evladımı kaybettiğim Ezgi Apartmanı davasının karar duruşmasından 'suçlulara' üstelik de 700 gün firari gezen suçlulara tahliye kararı çıktı. O günden beri depremin ilk günlerine döndüm, sanki bu kez enkaz altında ben kaldım.Tahmin edersiniz ki hem fiziken hem de ruhen çökmüş durumdaydım" dedi.

Nurgül Göksu yaptıkları itiraza ret yanıtı geldiğini hatırlatarak, "İtirazlarımıza rağmen tahliye kararı bozulmadı. Şimdi tekrar İtirazlarımızı yapmak için 'gerekçeli kararın' yazılmasını bekliyoruz. Yeni atanan heyet katıldığı ilk duruşmada suçluları alelacele tahliye etmişti umarım aynı hızla 'gerekçeli kararı' yazarlar da biz de adalet mücadelemize devam ederiz. Tekrar hatırlatmak istiyorum ki mahkeme heyetinden şikayetçiyim ve suçluların tahliyesini asla kabul etmiyorum. Nefes aldığım sürece adalet mücadeleme devam edeceğim" dedi.