Tutuklanan gazetecilerin savunması: 3 gün Ömer Çelik' e ulaşmaya çalıştım

Türkiye günlerdir fon krizini ve bu krizde adı geçen siyasileri konuşuyor. YENİ Parti’nin AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki iddiaları yargının konusu oldu. Muhalefete göre fon krizinde vurgun yapan bazı AKP’li yöneticiler de var.

Listede vurgun yaptığı iddia edilen 214 kişinin isimleri açıklansın çağrıları yükselirken konu hakkında haber yapan gazeteciler hakkında da soruşturmalar açıldı.

Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında ev hapsi kararı verilirken Sözcü muhabiri Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçlamasından dün akşam saatlerinde tutuklama kararı verildi.

Balcı, YENİ Parti lideri Özgür Özel’in açıkladığı; Ömer Çelik’in fon krizinde adı geçen Osman Acar ile birlikte olduğu iddia edilen tatil fotoğrafını paylaşmış, Sevinç ise bu pozu alıntılamıştı.

Gazetecilerin mahkemeye ve savcılığa sundukları savunmalar ortaya çıktı.

SEVİNÇ’İN SAVUNMASI: İDDİALAR İÇİN ÇAĞRI YAPTIK

Gazeteci Şaban Sevinç, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Ben haberi yaparken kamuoyundaki endişeyi giderici yorumlar yaptım. Zaten suç işleme kastım da yoktur. Bu nedenle isnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum” dedi.

Sevinç’in avukatı Melisa Sevinç Atılganer ise “Birçok kişi gibi müvekkil de bunu alıntı yapmıştır. Videoda bunların iddia olduğu açıkça belirtilmiştir. Bilgi teyitliyse bilgi olarak teyitli değilse iddia olarak yansıtılır. Müvekkil bu kurallara uymuştur. İfade özgürlüğünden faydalanmıştır. Ömer Çelik'e ilişkin bilgiler iddia şeklindedir” dedi.

BALCI: 3 GÜN ÖMER ÇELİK’E ULAŞMAYA ÇALIŞTIM

Fotoğrafı payalaşan gazeteci Mustafa Balcı ise savunmasında fotoğrafı YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamasından sonra açık kaynaklardan bulduğunu ifade ederek “teyit için Ömer Çelik’e 3 gün boyunca ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım” dedi.

Balcı savunmasında; “20 Milyar TL kısmı da daha önce basında defalarca haberleştirildiği için kesin olmadığı için bunu öne sürülen olarak vurguladım” ifadelerini kullandı.

Balcı’nın savunması şöyle:

"AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 22 Ağustos'ta Bodrum'da Limak Flarmoni Orkestrasının konserine katıldı. Bir sıra arkasında ise Özgür Özel'in kısa süre önce Çelik ile tatile gittiğini iddia ettiği ve 20 Milyar TL ile yurt dışına kaçtığı öne sürülen Osman Arıkan Nacar bulunuyor" yorumuyla yapılan fotoğraf paylaşımını ben yaptım. DHA ve AA haber ajansları tarafından daha önce yayınlanmıştı. Sormuş olduğunuz paylaşımda geçen fotoğraf Limak Holding'in sosyal medya hesaplarında da paylaşılmıştır. Söz konusu fotoğrafı açık kaynaklardan bu şekilde temin ettim. Fotoğraftaki kişinin Osman Arıkan Nacar olduğunu çok sayıda farklı kanaldan teyit ettim. Sormuş olduğunuz paylaşımda geçen yorum içeriğindeki ifadelere ilişkin olarak ise, gündemde olan fon soruşturmasının haber değerinin olması nedeniyle bu şekilde paylaşımda geçen yazıyı paylaştım. Yazı içeriğindeki ifadelerimde bilgi hatası yoktur. Özgür ÖZEL'in yaptığı açıklamalara ilişkin olarak iddia olduğunu da vurguladım. 20 Milyar TL kısmı da daha önce basında defalarca haberleştirildiği için kesin olmadığı için bunu öne sürülen olarak vurguladım. Teyit etme anlamında Ömer ÇELİK'i 3 gün boyunca birçok kez aradım ancak geri dönüş alamadım. Fotoğrafı doğrulamak ve teyit etme anlamında bilgi aldığım kanallardan fotoğrafın doğru olduğu bilgisini almam üzerine paylaşımı yaptım."

MAHKEME KARARI

Savunmalardan sonra 3. Sulh Ceza Hakimliği, gazetecililerin “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçunu işlemiş olduğu” vurgusunu yaparak “kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller bulunduğu, mevcut delil durumu itibariyle üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, isnat olunan eyleme yasada öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçma şüpheleri bulunuyor” diyerek tutuklama kararı verildiğini açıkladı.